На Миколаївщині відбувся обмін військовополоненими: додому повернулися 17 українців, декого з бійців відразу ж ушпиталили
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні, у День Конституції України в Миколаївській області відбувся обмін військовополоненими між Україною та росією. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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“Шановні наші побратими, на виконання завдання Президента України, координаційний штаб зі Службою безпеки України та патрульною поліцією вітаємо вас з Днем Конституції України на нашій українській землі. Слава Україні!”, — заявив на опублікованому відео військовий, який брав участь в обміні.
Деталі
За інформацією Кіма, обмін відбувся у форматі 15 на 17 осіб. Додому повернулися 16 військових та один цивільний. Декого з бійців відразу ж ушпиталили.
“15 окупантів обміняли на 16 українських бійців і одного цивільного. Пятеро бійців привезли на каретах швидкої — у них травми і вони потребують лікування. Дякую всім причетним, та вітаємо всіх вдома”, — написав Кім.
Доповнення
18 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України.