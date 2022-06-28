На Миколаївщині відбувся обмін військовополоненими: додому повернулися 17 українців, декого з бійців відразу ж ушпиталили

Цитата

“Шановні наші побратими, на виконання завдання Президента України, координаційний штаб зі Службою безпеки України та патрульною поліцією вітаємо вас з Днем Конституції України на нашій українській землі. Слава Україні!”, — заявив на опублікованому відео військовий, який брав участь в обміні.

Деталі

За інформацією Кіма, обмін відбувся у форматі 15 на 17 осіб. Додому повернулися 16 військових та один цивільний. Декого з бійців відразу ж ушпиталили.

“15 окупантів обміняли на 16 українських бійців і одного цивільного. Пятеро бійців привезли на каретах швидкої — у них травми і вони потребують лікування. Дякую всім причетним, та вітаємо всіх вдома”, — написав Кім.

Доповнення

18 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України.