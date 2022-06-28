В Николаевской области состоялся обмен военнопленными: домой вернулись 17 украинцев, некоторых из бойцов сразу же госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня, в День Конституции Украины в Николаевской области, состоялся обмен военнопленными между Украиной и россией. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Цитата
“Уважаемые наши собратья, на выполнение задания Президента Украины, координационный штаб со Службой безопасности Украины и патрульной полицией поздравляем вас с Днем Конституции Украины на нашей украинской земле. Слава Украине!”, — заявил на опубликованном видео военный, участвовавший в обмене.
Детали
По информации Кима, обмен состоялся в формате 15 на 17 человек. Домой вернулись 16 военных и один гражданский. Некоторых из бойцов сразу же госпитализировали.
“15 оккупантов обменяли на 16 украинских бойцов и одного гражданского. Пятеро бойцов привезли на каретах скорой — у них травмы и они нуждаются в лечении. Благодарю всех причастных, и поздравляем всех дома”, — написал Ким.
Дополнение
18 июня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины.