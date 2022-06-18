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Україна провела обмін полонених з рф за формулою "5 на 5"

Україна провела обмін полонених з рф за формулою "5 на 5"

Київ • УНН

 • 168136 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Цитата

"Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними ГУР, четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.

"Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України", - йдеться у повідомленні.

Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває, додали у розвідці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Запоріжжі відбувся черговий обмін: Україна повернула тіла ще 64 полеглих захисників "Азовсталі"

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