Україна провела обмін полонених з рф за формулою "5 на 5"

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"Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська", - йдеться у повідомленні.

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За даними ГУР, четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.

"Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України", - йдеться у повідомленні.

Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває, додали у розвідці.

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