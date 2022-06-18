Україна провела обмін полонених з рф за формулою "5 на 5"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
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"Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними ГУР, четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.
"Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України", - йдеться у повідомленні.
Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває, додали у розвідці.
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