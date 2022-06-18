Украина провела обмен пленных с рф по формуле "5 на 5"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
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"Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины. Отмечается, что все освобожденные – гражданские лица, которых незаконно удерживали оккупационные войска", - говорится в сообщении.
Детали
По данным ГУР, четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля.
"Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины", - говорится в сообщении.
Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных украинцев продолжается, добавили в разведке.
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