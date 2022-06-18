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Украина провела обмен пленных с рф по формуле "5 на 5"

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Цитата

"Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины. Отмечается, что все освобожденные – гражданские лица, которых незаконно удерживали оккупационные войска", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ГУР, четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля.

"Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины", - говорится в сообщении.

Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных украинцев продолжается, добавили в разведке.

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