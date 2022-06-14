На Запоріжжі відбувся черговий обмін: Україна повернула тіла ще 64 полеглих захисників "Азовсталі"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Україна повернула тіла ще 64 полеглих захисників "Азовсталі", обмін відбувся у Запорізькій області, повідломили у Мінреінтеграції, пише УНН.
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"У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців "Азовсталі" для гідного їх поховання", - йдеться у повідомленні міністерства у Telegram.
Деталі
Як вказано, відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.
Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Доповнення
Раніше Україні вдалося повернути тіла 210 військових. Більшість з них — оборонці "Азовсталі".