На Запорожье состоялся очередной обмен: Украина вернула тела еще 64 павших защитников "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Украина вернула тела еще 64 павших защитников "Азовстали", обмен состоялся в Запорожской области, сообщили в Минреинтеграции, пишет УНН.
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"В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих. Украина вернула тела 64 героических защитников "Азовстали" для достойного их захоронения", - говорится в сообщении министерства в Telegram.
Детали
Как указано, соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.
Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.
Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Дополнение
Ранее Украине удалось вернуть тела 210 военных. Большинство из них — защитники "Азовстали".