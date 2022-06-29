ГУР продолжает работать над освобождением защитников Украины из российского плена – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины ведет переговоры с российской стороной по обмену военных, в часности и иностранцев, которые попали в плен. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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“Есть тысячи пленных украинцев сегодня. Есть ребята из Великобритании, отважные ребята из Соединенных Штатов, которые, к сожалению, попали в плен. Мы относимся к ним так же, как к украинским. Что может сделать президент? Сейчас на уровне развития мы ведем переговоры с другой стороной, которые держат наших пленников. Наша задача освободить всех наших воинов”, – отметил Зеленский.
Детали
Президент подчеркнул, что в Главном управлении разведки есть специальный центр, занимающийся исключительно этим вопросом, где специалисты прорабатывают все возможные варианты.
“Вопрос в том, что не выпуская британцев, или ребят из Соединенных Штатов, россия просто показывает, что хочет, чтобы с ней общались те государства, которые из-за агрессии российской федерации совершенно справедливо изолируют военно-политическое руководство. Потому что они первые своими шагами изолируются от цивилизованного мира”, – отметил глава государства.
Дополнение
За прошедшие сутки в Николаевской области состоялся обмен военнопленными между Украиной и россией в формате 15 на 17. Домой вернулись 16 военных и один гражданский. Некоторых из бойцов сразу госпитализировали.