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Из российского плена освободили 144 военных, среди них 95 защитников "Азовстали"

Из российского плена освободили 144 военных, среди них 95 защитников "Азовстали"

Киев • УНН

 • 313238 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В рамках масштабного обмена из российского плена освободили 144 украинских военных, среди них 95 защитников "Азовстали". Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Цитата

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов", – говорится в сообщении.

Детали

Домой вернулись бойцы:

Национальной гвардии – 59;

Военно-морских сил – 30;

Вооруженных сил Украины – 28;

Государственной пограничной службы Украины – 17;

Территориальной обороны – 9;

Национальной полиции Украины – 1.

Среди освобожденных 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому старшему из них исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.

Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.

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