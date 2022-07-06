Вчепилися у двох-трьох людей, бо хотіли інформацію на Редіса, Тавра та Калину: що розповів звільнений з полону азовець Торк

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"Вони вчепилися у двох-трьох людей та казали, що їм потрібна інформація на Редіса, Тавра та Калину", - цитують у полку колишнього військовополоненого.

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“Торк” був одним із тих українських військових, яких 29 червня в процесі обміну полоненими вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Зараз він знаходиться в українській лікарні. Під час ворожого обстрілу в Маріуполі отримав важке поранення. Розповідає: про те, що їде на обмін не знав до останнього.

Стікаючи кров’ю друг Торк діставався до “Азовсталі” уплав і під обстрілами. Бачив, як гинуть інші військові й усипану тілами дорогу до комбінату. Каже, що після всього побаченого, полону вже не боявся і рішенню командира довірився.

На оприлюдненому відео військовий розповів про те, як ставилися до українських воїнів у реабілітаційному центрі окупантів, про допити у полоні та провокативні питання пропагандистських ЗМІ до бійців.

Нагадаємо

29 червня ГУР повідомило, що в межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".

Додому повернулися бійці: Національної гвардії – 59; Військово-морських сил – 30; Збройних сил України – 28; Державної прикордонної служби України – 17; Територіальної оборони – 9; Національної поліції України – 1.