Вцепились в двух-трех человек, потому что хотели информацию на Редиса, Тавра и Калину: что рассказал освобожденный из плена азовец Торк
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Полк "Азов" показал историю старшего солдата с позывным Торк, который был ранен в Мариуполе, эвакуирован из "Азовстали" в больницу Донецка и в рамках обмена пленных возвращен домой, пишет УНН.
Цитата
"Они вцепились в двух-трех человек и говорили, что им нужна информация на Редиса, Тавра и Калину", - цитируют в полку бывшего военнопленного.
Детали
“Торк” был одним из украинских военных, которых 29 июня в процессе обмена пленными удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.
Сейчас он находится в украинской больнице. Во время вражеских обстрелов в Мариуполе получил тяжелое ранение. Рассказывает: о том, что едет на обмен, не знал до последнего.
Истекая кровью друг Торк доставался до “Азовстали” вплавь и под обстрелами. Видел, как гибнут другие военные и усыпанный телами путь к комбинату. Говорит, что после всего увиденного плена уже не боялся и решению командира доверился.
На обнародованном видео военный рассказал о том, как относились к украинским воинам в реабилитационном центре оккупантов, о допросах в плену и провокационных вопросах пропагандистских СМИ к бойцам.
Напомним
29 июня ГУР сообщил, что в рамках масштабного обмена с российского плена освободили 144 украинских военных, среди них 95 защитников "Азовстали".
Домой вернулись бойцы: Национальной гвардии – 59; Военно-морских сил – 30; Вооруженных сил Украины – 28; Государственной пограничной службы Украины – 17; Территориальной обороны – 9; Национальной полиции Украины – 1.