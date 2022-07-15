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Днепропетровская область: в Синельниковском районе российская ракета попала в школу

Днепропетровская область: в Синельниковском районе российская ракета попала в школу

Киев • УНН

 • 407394 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Синельниковском районе "прилет". Ракета попала в школу. Там серьезные разрушения, спасатели разбирают завалы, передает УНН.

Цитата

"Напряженная ночь тревог и обстрелов. Российская орда атаковала сразу три района области. Целили по нашим городам и селам из разного оружия", - отметил председатель ОВА.

Детали

Он добавил, что в Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее. Пожарные  укрощали пламя несколько часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов.

В Криворожском районе враг снова обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска.

В Синельниковском районе "прилет". Ракета попала в школу. Там серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Напомним 

Российские войска ударили из РСЗО по Никопольскому району. Вспыхнул пожар на окраине Никополя.

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