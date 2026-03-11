У Європі ціни на пальне зросли раніше, ніж в Україні - Кириленко

$43.860.0351.040.33
ukenru
Ексклюзив
12:47 • 174 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10 • 15148 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
08:06 • 27019 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44 • 27121 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 41541 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 111891 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 84875 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 45109 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 46314 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 36364 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
5м/с
33%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти11 березня, 04:32 • 33760 перегляди
Шість людей загинули внаслідок масштабної пожежі в автобусі у швейцарському Керцерсі11 березня, 04:50 • 14408 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США11 березня, 05:50 • 27200 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 33131 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 12681 перегляди
Публікації
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 33487 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 50543 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 111892 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 84876 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 77120 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Харків
Реклама
УНН Lite
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 6214 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 28116 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 28746 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 38643 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 44580 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
DJI Mavic
Financial Times

У Європі ціни на пальне зросли раніше, ніж в Україні - Кириленко

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Ціни на АЗС зросли із запізненням у два тижні порівняно з ринком ЄС. АМКУ розпочав справу через можливі антиконкурентні дії мереж заправних станцій.

У Європі ціни на пальне зросли раніше, ніж в Україні - Кириленко

Зростання цін на пальне спочатку відбулося на європейському ринку, а в Україні воно проявилося із затримкою майже у два тижні. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, передає УНН.

Деталі

За його словами, комітет аналізує ситуацію на ринку нафтопродуктів на основі офіційних даних Європейської комісії та інформації, отриманої від операторів ринку.

Кириленко наголосив, що подорожчання пального в Україні відбулося пізніше, ніж у країнах Європейського Союзу.

Станом на 23 лютого зростання цін у Європі сягнуло позначки 10,5%. При цьому такого рівня зростання ціни на АЗС нашої країни зазнали лише 4 березня поточного року, тобто через 14 днів

 - сказав він.

Голова АМКУ підкреслив, що нинішню ситуацію не можна порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, коли основною проблемою була логістика.

Вказану ситуацію не можна порівнювати з ситуацією на початку повномасштабного вторгнення агресора на територію України, коли в Україні були величезні проблеми з логістикою, але був наявний ресурс і він був сталий в Євросоюзі

 - зазначив Кириленко.

Він додав, що нині український ринок значною мірою залежить від імпорту, а європейські постачальники першочергово забезпечують власні потреби.

Одночасно відбувалося скорочення пропозиції з боку європейських постачальників у зв’язку з необхідністю наповнення власних ринків

- пояснив голова Антимонопольного комітету.

Нагадаємо

Голова АМКУ Павло Кириленко повідомив про відкриття справи щодо антиконкурентних дій мереж АЗС. Комітет перевіряє обґрунтованість підвищення вартості.

Андрій Тимощенков

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Антимонопольний комітет України
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна