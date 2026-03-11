У Європі ціни на пальне зросли раніше, ніж в Україні - Кириленко

Зростання цін на пальне спочатку відбулося на європейському ринку, а в Україні воно проявилося із затримкою майже у два тижні. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, передає УНН.

Деталі

За його словами, комітет аналізує ситуацію на ринку нафтопродуктів на основі офіційних даних Європейської комісії та інформації, отриманої від операторів ринку.

Кириленко наголосив, що подорожчання пального в Україні відбулося пізніше, ніж у країнах Європейського Союзу.

Станом на 23 лютого зростання цін у Європі сягнуло позначки 10,5%. При цьому такого рівня зростання ціни на АЗС нашої країни зазнали лише 4 березня поточного року, тобто через 14 днів - сказав він.

Голова АМКУ підкреслив, що нинішню ситуацію не можна порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, коли основною проблемою була логістика.

Вказану ситуацію не можна порівнювати з ситуацією на початку повномасштабного вторгнення агресора на територію України, коли в Україні були величезні проблеми з логістикою, але був наявний ресурс і він був сталий в Євросоюзі - зазначив Кириленко.

Він додав, що нині український ринок значною мірою залежить від імпорту, а європейські постачальники першочергово забезпечують власні потреби.

Одночасно відбувалося скорочення пропозиції з боку європейських постачальників у зв’язку з необхідністю наповнення власних ринків - пояснив голова Антимонопольного комітету.

Нагадаємо

Голова АМКУ Павло Кириленко повідомив про відкриття справи щодо антиконкурентних дій мереж АЗС. Комітет перевіряє обґрунтованість підвищення вартості.