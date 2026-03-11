АМКУ розпочав справу через різке зростання цін на пальне - Кириленко
Київ • УНН
Голова АМКУ Павло Кириленко повідомив про відкриття справи щодо антиконкурентних дій мереж АЗС. Комітет перевіряє обґрунтованість підвищення вартості.
Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій операторів автозаправних станцій через стрімке зростання цін на пальне. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова АМКУ Павло Кириленко, передає УНН.
Деталі
За словами очільника комітету, різке підвищення вартості пального на АЗС почалося наприкінці лютого, і вже за кілька днів Антимонопольний комітет почав перевірку ринку.
Кириленко пояснив, що комітет намагається встановити, чи мали місце порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
У зв’язку зі стрімким зростанням цін на пальне, яке почалося 28 лютого цього року, вже 2 березня Комітетом розпочато вжиття заходів контролю з метою з’ясування наявності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях операторів автозаправних станцій
За його словами, комітет одразу направив офіційні вимоги до найбільших мереж АЗС, щоб отримати пояснення щодо причин підвищення вартості пального.
Було направлено вимоги до найбільших паливних мереж з метою запобігти безпідставному підняттю цін та оперативно з’ясувати всі причини і передумови їх зростання
Крім того, АМКУ провів низку робочих зустрічей із представниками ринку.
Паралельно Антимонопольний комітет України почав проводити робочі зустрічі з кожним оператором АЗС, у тому числі з національними операторами
За результатами аналізу отриманих даних 9 березня АМКУ відкрив справу.
Комітетом вже у понеділок, 9 березня, розпочато розгляд справи за ознаками вчинення порушення на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів у вигляді антиконкурентних узгоджених дій
