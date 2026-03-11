АМКУ розпочав справу через різке зростання цін на пальне - Кириленко

$43.860.0351.040.33
ukenru
09:10 • 11331 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
08:06 • 18098 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44 • 19845 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 34549 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 99513 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 75893 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 43083 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 45970 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 36140 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 70633 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
4.5м/с
29%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Морська піхота США залучила безпілотники Vector, перевірені в Україні, для боротьби з контрабандою в Пуерто-Рико11 березня, 01:30 • 11016 перегляди
США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти11 березня, 04:32 • 26560 перегляди
Шість людей загинули внаслідок масштабної пожежі в автобусі у швейцарському Керцерсі11 березня, 04:50 • 4524 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США05:50 • 19509 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 18868 перегляди
Публікації
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 20523 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 43572 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 99460 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 75851 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 70606 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 23525 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 24487 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 34668 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 40660 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 40847 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
DJI Mavic

АМКУ розпочав справу через різке зростання цін на пальне - Кириленко

Київ • УНН

 • 664 перегляди

Голова АМКУ Павло Кириленко повідомив про відкриття справи щодо антиконкурентних дій мереж АЗС. Комітет перевіряє обґрунтованість підвищення вартості.

АМКУ розпочав справу через різке зростання цін на пальне - Кириленко

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій операторів автозаправних станцій через стрімке зростання цін на пальне. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова АМКУ Павло Кириленко, передає УНН.

Деталі

За словами очільника комітету, різке підвищення вартості пального на АЗС почалося наприкінці лютого, і вже за кілька днів Антимонопольний комітет почав перевірку ринку.

Кириленко пояснив, що комітет намагається встановити, чи мали місце порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У зв’язку зі стрімким зростанням цін на пальне, яке почалося 28 лютого цього року, вже 2 березня Комітетом розпочато вжиття заходів контролю з метою з’ясування наявності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях операторів автозаправних станцій

 - заявив Кириленко.

За його словами, комітет одразу направив офіційні вимоги до найбільших мереж АЗС, щоб отримати пояснення щодо причин підвищення вартості пального.

Було направлено вимоги до найбільших паливних мереж з метою запобігти безпідставному підняттю цін та оперативно з’ясувати всі причини і передумови їх зростання

- зазначив він.

Крім того, АМКУ провів низку робочих зустрічей із представниками ринку.

Паралельно Антимонопольний комітет України почав проводити робочі зустрічі з кожним оператором АЗС, у тому числі з національними операторами

 - повідомив голова комітету.

За результатами аналізу отриманих даних 9 березня АМКУ відкрив справу.

Комітетом вже у понеділок, 9 березня, розпочато розгляд справи за ознаками вчинення порушення на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів у вигляді антиконкурентних узгоджених дій

- підкреслив Кириленко.

Ціни на нафту коливаються на тлі оцінки ринками вивільнення резервів МЕА і побоювань щодо поставок11.03.26, 10:32 • 1724 перегляди

Андрій Тимощенков

СуспільствоЕкономікаПолітикаАвто
Енергетика
Антимонопольний комітет України
Верховна Рада України