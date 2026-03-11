АМКУ розпочав справу через різке зростання цін на пальне - Кириленко

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій операторів автозаправних станцій через стрімке зростання цін на пальне. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова АМКУ Павло Кириленко, передає УНН.

Деталі

За словами очільника комітету, різке підвищення вартості пального на АЗС почалося наприкінці лютого, і вже за кілька днів Антимонопольний комітет почав перевірку ринку.

Кириленко пояснив, що комітет намагається встановити, чи мали місце порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У зв’язку зі стрімким зростанням цін на пальне, яке почалося 28 лютого цього року, вже 2 березня Комітетом розпочато вжиття заходів контролю з метою з’ясування наявності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях операторів автозаправних станцій - заявив Кириленко.

За його словами, комітет одразу направив офіційні вимоги до найбільших мереж АЗС, щоб отримати пояснення щодо причин підвищення вартості пального.

Було направлено вимоги до найбільших паливних мереж з метою запобігти безпідставному підняттю цін та оперативно з’ясувати всі причини і передумови їх зростання - зазначив він.

Крім того, АМКУ провів низку робочих зустрічей із представниками ринку.

Паралельно Антимонопольний комітет України почав проводити робочі зустрічі з кожним оператором АЗС, у тому числі з національними операторами - повідомив голова комітету.

За результатами аналізу отриманих даних 9 березня АМКУ відкрив справу.

Комітетом вже у понеділок, 9 березня, розпочато розгляд справи за ознаками вчинення порушення на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів у вигляді антиконкурентних узгоджених дій - підкреслив Кириленко.

