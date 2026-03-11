АМКУ возбудил дело из-за резкого роста цен на топливо - Кириленко

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о возможных антиконкурентных согласованных действиях операторов автозаправочных станций из-за стремительного роста цен на топливо. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил глава АМКУ Павел Кириленко, передает УНН.

По словам главы комитета, резкое повышение стоимости топлива на АЗС началось в конце февраля, и уже через несколько дней Антимонопольный комитет начал проверку рынка.

Кириленко пояснил, что комитет пытается установить, имели ли место нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

В связи со стремительным ростом цен на топливо, которое началось 28 февраля этого года, уже 2 марта Комитетом начато принятие мер контроля с целью выяснения наличия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов автозаправочных станций - заявил Кириленко.

По его словам, комитет сразу направил официальные требования к крупнейшим сетям АЗС, чтобы получить объяснения относительно причин повышения стоимости топлива.

Были направлены требования к крупнейшим топливным сетям с целью предотвратить безосновательное поднятие цен и оперативно выяснить все причины и предпосылки их роста - отметил он.

Кроме того, АМКУ провел ряд рабочих встреч с представителями рынка.

Параллельно Антимонопольный комитет Украины начал проводить рабочие встречи с каждым оператором АЗС, в том числе с национальными операторами - сообщил глава комитета.

По результатам анализа полученных данных 9 марта АМКУ открыл дело.

Комитетом уже в понедельник, 9 марта, начато рассмотрение дела по признакам совершения нарушения на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов в виде антиконкурентных согласованных действий - подчеркнул Кириленко.

