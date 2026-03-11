АМКУ возбудил дело из-за резкого роста цен на топливо - Кириленко

$43.860.0351.040.33
ukenru
09:10 • 11311 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06 • 18051 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 19808 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 34512 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 99440 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 75842 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 43074 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 45968 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 36139 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 70598 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
4.5м/с
29%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Морская пехота США задействовала беспилотники Vector, проверенные в Украине, для борьбы с контрабандой в Пуэрто-Рико11 марта, 01:30 • 11019 просмотра
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти11 марта, 04:32 • 26563 просмотра
Шесть человек погибли в результате крупного пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе11 марта, 04:50 • 4524 просмотра
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США05:50 • 19511 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 18870 просмотра
публикации
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 20517 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 43569 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 99449 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 75848 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 70601 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Эмманюэль Макрон
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 23513 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 24477 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 34658 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 40651 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 40841 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
DJI Mavic

АМКУ возбудил дело из-за резкого роста цен на топливо - Кириленко

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Глава АМКУ Павел Кириленко сообщил об открытии дела относительно антиконкурентных действий сетей АЗС. Комитет проверяет обоснованность повышения стоимости.

АМКУ возбудил дело из-за резкого роста цен на топливо - Кириленко

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о возможных антиконкурентных согласованных действиях операторов автозаправочных станций из-за стремительного роста цен на топливо. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил глава АМКУ Павел Кириленко, передает УНН.

Подробности

По словам главы комитета, резкое повышение стоимости топлива на АЗС началось в конце февраля, и уже через несколько дней Антимонопольный комитет начал проверку рынка.

Кириленко пояснил, что комитет пытается установить, имели ли место нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

В связи со стремительным ростом цен на топливо, которое началось 28 февраля этого года, уже 2 марта Комитетом начато принятие мер контроля с целью выяснения наличия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов автозаправочных станций

 - заявил Кириленко.

По его словам, комитет сразу направил официальные требования к крупнейшим сетям АЗС, чтобы получить объяснения относительно причин повышения стоимости топлива.

Были направлены требования к крупнейшим топливным сетям с целью предотвратить безосновательное поднятие цен и оперативно выяснить все причины и предпосылки их роста

- отметил он.

Кроме того, АМКУ провел ряд рабочих встреч с представителями рынка.

Параллельно Антимонопольный комитет Украины начал проводить рабочие встречи с каждым оператором АЗС, в том числе с национальными операторами

 - сообщил глава комитета.

По результатам анализа полученных данных 9 марта АМКУ открыл дело.

Комитетом уже в понедельник, 9 марта, начато рассмотрение дела по признакам совершения нарушения на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов в виде антиконкурентных согласованных действий

- подчеркнул Кириленко.

Цены на нефть колеблются на фоне оценки рынками высвобождения резервов МЭА и опасений относительно поставок11.03.26, 10:32 • 1722 просмотра

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономикаПолитикаАвто
Энергетика
Антимонопольный комитет Украины
Верховная Рада