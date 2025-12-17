Apple может изменить кнопку управления камерой в iPhone 18

Компания Apple планирует изменить кнопку управления камерой в будущем iPhone 18, убрав функции, которые вызывали критику пользователей в моделях iPhone 16 и iPhone 17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mac Rumors.

Apple планирует отказаться от сенсорной чувствительности и тактильной обратной связи в кнопке управления камерой на стандартной модели iPhone 18. Это означает, что компания может убрать емкостный слой кнопки.

В материале не уточняется, коснется ли это изменение моделей iPhone 18 Pro, однако отмечается, что это может быть сделано для сохранения единого подхода во всей линейке.

После изменений пользователи iPhone 18 не смогут проводить пальцем по кнопке управления камерой — функцию, на которую многие жаловались из-за случайных прикосновений. Переработанная кнопка будет реагировать только на нажатия.

В отчете отмечается, что упрощение кнопки может уменьшить расходы Apple, а также быть ответом на отзывы пользователей. Ранее компания уже добавила в iOS 18.2 настройку "Требовать включения экрана", а жесты пальцем при первичной настройке нового iPhone теперь отключены по умолчанию.

Ожидается, что модели iPhone 18 Pro Apple представит в сентябре следующего года. В то же время обычный iPhone 18, по имеющейся информации, может выйти не раньше весны 2027 года.

