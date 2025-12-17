Apple може змінити кнопку керування камерою в iPhone 18

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 6398 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 19184 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 15583 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 16029 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 17685 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 19512 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17666 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27443 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46382 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38839 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.5м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 16970 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 27537 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto17 грудня, 09:06 • 11757 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА10:06 • 9114 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 11:01 • 6006 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 1108 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 1200 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 1430 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 19184 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 27560 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Барт Де Вевер
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Італія
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 4408 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 16987 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 54362 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 71592 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 70997 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

Apple може змінити кнопку керування камерою в iPhone 18

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Apple планує відмовитися від сенсорної чутливості та тактильного зворотного зв'язку в кнопці керування камерою на стандартній моделі iPhone 18. Це може бути зроблено для збереження єдиного підходу в усій лінійці та зменшення витрат компанії.

Apple може змінити кнопку керування камерою в iPhone 18

Компанія Apple планує змінити кнопку керування камерою в майбутньому iPhone 18, прибравши функції, які викликали критику користувачів у моделях iPhone 16 та iPhone 17. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мac Rumors.

Деталі

Apple планує відмовитися від сенсорної чутливості та тактильного зворотного зв’язку в кнопці керування камерою на стандартній моделі iPhone 18. Це означає, що компанія може прибрати ємнісний шар кнопки.

У матеріалі не уточнюється, чи торкнеться ця зміна моделей iPhone 18 Pro, однак зазначається, що це може бути зроблено для збереження єдиного підходу в усій лінійці.

Після змін користувачі iPhone 18 не зможуть проводити пальцем по кнопці керування камерою - функцію, на яку багато хто скаржився через випадкові дотики. Перероблена кнопка реагуватиме лише на натискання.

У звіті зазначається, що спрощення кнопки може зменшити витрати Apple, а також бути відповіддю на відгуки користувачів. Раніше компанія вже додала в iOS 18.2 налаштування "Вимагати ввімкнення екрана", а жести пальцем під час первинного налаштування нового iPhone тепер вимкнені за замовчуванням.

Очікується, що моделі iPhone 18 Pro Apple представить у вересні наступного року. Водночас звичайний iPhone 18, за наявною інформацією, може вийти не раніше весни 2027 року.

Нагадаємо

Компанія Apple зіткнулася з масовим відпливом топ-менеджерів та ключових інженерів, включаючи керівників ІІ та дизайну інтерфейсів. Це відбувається на тлі можливого звільнення головного архітектора чіпів та відтоку інженерів ІІ до конкурентів.

Алла Кіосак

Новини СвітуТехнології
Техніка
Бренд
Apple