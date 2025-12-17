Apple може змінити кнопку керування камерою в iPhone 18

Компанія Apple планує змінити кнопку керування камерою в майбутньому iPhone 18, прибравши функції, які викликали критику користувачів у моделях iPhone 16 та iPhone 17. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мac Rumors.

Деталі

Apple планує відмовитися від сенсорної чутливості та тактильного зворотного зв’язку в кнопці керування камерою на стандартній моделі iPhone 18. Це означає, що компанія може прибрати ємнісний шар кнопки.

У матеріалі не уточнюється, чи торкнеться ця зміна моделей iPhone 18 Pro, однак зазначається, що це може бути зроблено для збереження єдиного підходу в усій лінійці.

Після змін користувачі iPhone 18 не зможуть проводити пальцем по кнопці керування камерою - функцію, на яку багато хто скаржився через випадкові дотики. Перероблена кнопка реагуватиме лише на натискання.

У звіті зазначається, що спрощення кнопки може зменшити витрати Apple, а також бути відповіддю на відгуки користувачів. Раніше компанія вже додала в iOS 18.2 налаштування "Вимагати ввімкнення екрана", а жести пальцем під час первинного налаштування нового iPhone тепер вимкнені за замовчуванням.

Очікується, що моделі iPhone 18 Pro Apple представить у вересні наступного року. Водночас звичайний iPhone 18, за наявною інформацією, може вийти не раніше весни 2027 року.

Нагадаємо

Компанія Apple зіткнулася з масовим відпливом топ-менеджерів та ключових інженерів, включаючи керівників ІІ та дизайну інтерфейсів. Це відбувається на тлі можливого звільнення головного архітектора чіпів та відтоку інженерів ІІ до конкурентів.