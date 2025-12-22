$42.250.09
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 10269 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 24457 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 37928 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 41864 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 48337 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 42347 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 51709 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 73427 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 94043 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 131241 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 99358 просмотра
Apple оштрафовали в Италии на 98 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Итальянское антимонопольное ведомство оштрафовало Apple на 98 миллионов евро за нарушение антимонопольного законодательства из-за политики прозрачности отслеживания приложений. Эта политика нарушает европейские антимонопольные правила, злоупотребляя доминирующим положением Apple на рынке магазинов приложений.

Apple оштрафовали в Италии на 98 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства

Итальянское антимонопольное ведомство (AGCM) в понедельник оштрафовало американского технологического гиганта Apple на 98 миллионов евро за нарушение антимонопольного законодательства из-за так называемой политики прозрачности отслеживания приложений (App Tracking Transparency, ATT), пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Политика прозрачности отслеживания приложений (ATT) - это набор правил конфиденциальности, которые Apple внедрила для сторонних разработчиков приложений, работающих в ее магазине приложений, начиная с 2021 года. Сторонние разработчики приложений обязаны получать конкретное согласие на сбор и связывание данных в рекламных целях.

AGCM утверждает, что эта политика нарушает европейские антимонопольные правила, в частности, злоупотребляя доминирующим положением Apple на рынке магазинов приложений.

Политика отслеживания Apple также была введена в одностороннем порядке для всех других разработчиков и нанесла ущерб интересам коммерческих партнеров Apple, заявило AGCM.

Также было установлено, что эта политика непропорциональна с точки зрения защиты данных, поскольку она заставляла сторонних разработчиков дважды запрашивать согласие для тех же целей, что AGCM признала "непропорциональным".

Кроме того, было отмечено, что Apple должна была обеспечить тот же уровень защиты конфиденциальности пользователей, позволив разработчикам приложений получать согласие на профилирование за один шаг.

Дополнение

В марте производитель iPhone был оштрафован французскими антимонопольными органами на 150 миллионов евро за свою политику прозрачности. Ранее, в феврале, немецкий антимонопольный орган также указывал на аналогичные проблемы в своих предварительных выводах.

В понедельник AGCM также заявила, что провела это расследование совместно с Европейской комиссией.

На момент публикации Apple не сразу ответила на запрос о комментарии, пишет издание.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
