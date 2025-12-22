Apple оштрафовали в Италии на 98 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства
Киев • УНН
Итальянское антимонопольное ведомство оштрафовало Apple на 98 миллионов евро за нарушение антимонопольного законодательства из-за политики прозрачности отслеживания приложений. Эта политика нарушает европейские антимонопольные правила, злоупотребляя доминирующим положением Apple на рынке магазинов приложений.
Итальянское антимонопольное ведомство (AGCM) в понедельник оштрафовало американского технологического гиганта Apple на 98 миллионов евро за нарушение антимонопольного законодательства из-за так называемой политики прозрачности отслеживания приложений (App Tracking Transparency, ATT), пишет УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
Политика прозрачности отслеживания приложений (ATT) - это набор правил конфиденциальности, которые Apple внедрила для сторонних разработчиков приложений, работающих в ее магазине приложений, начиная с 2021 года. Сторонние разработчики приложений обязаны получать конкретное согласие на сбор и связывание данных в рекламных целях.
AGCM утверждает, что эта политика нарушает европейские антимонопольные правила, в частности, злоупотребляя доминирующим положением Apple на рынке магазинов приложений.
Политика отслеживания Apple также была введена в одностороннем порядке для всех других разработчиков и нанесла ущерб интересам коммерческих партнеров Apple, заявило AGCM.
Также было установлено, что эта политика непропорциональна с точки зрения защиты данных, поскольку она заставляла сторонних разработчиков дважды запрашивать согласие для тех же целей, что AGCM признала "непропорциональным".
Кроме того, было отмечено, что Apple должна была обеспечить тот же уровень защиты конфиденциальности пользователей, позволив разработчикам приложений получать согласие на профилирование за один шаг.
Дополнение
В марте производитель iPhone был оштрафован французскими антимонопольными органами на 150 миллионов евро за свою политику прозрачности. Ранее, в феврале, немецкий антимонопольный орган также указывал на аналогичные проблемы в своих предварительных выводах.
В понедельник AGCM также заявила, что провела это расследование совместно с Европейской комиссией.
На момент публикации Apple не сразу ответила на запрос о комментарии, пишет издание.