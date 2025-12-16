Как четкая миссия влияет на эффективность бренда и где искать свою?

$42.250.05
49.650.19
ukenru
10:57 • 5148 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 9498 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 12599 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 18357 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 17860 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 20172 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 27816 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21079 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19125 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16736 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.9м/с
78%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай забирает у Японии последних панд: страна впервые за 50 лет останется без этих больших животных16 декабря, 03:17 • 19789 просмотра
США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16 декабря, 03:38 • 17713 просмотра
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей16 декабря, 04:06 • 16954 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер16 декабря, 04:19 • 23125 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго09:39 • 11837 просмотра
публикации
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 1230 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 9474 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 62267 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 57898 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 64494 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Германия
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 38251 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 55353 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 55646 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 59452 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 94124 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Дія (сервис)
Coca-Cola

Как четкая миссия влияет на эффективность бренда и где искать свою?

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Правильно сформулированная миссия компании повышает производительность бизнеса, увеличивая инновации до 30% и вовлеченность сотрудников до 40%. Это влияет на доходность бренда, эффективность рекламных кампаний и лояльность потребителей.

Как четкая миссия влияет на эффективность бренда и где искать свою?

Правильно сформулированная миссия компании напрямую влияет на производительность бизнеса. По данным исследований, такие бренды демонстрируют до 30% больший уровень инноваций и до 40% более высокую вовлеченность сотрудников по сравнению с конкурентами, не имеющими четких ценностей.

Это мнение разделяет и Netpeak — digital-агентство интернет-маркетинга, которое регулярно помогает бизнесам "находить себя". А еще имеет собственную миссию: попасть из третьего мира в первый в рамках одного поколения, не меняя географическую дислокацию, передает УНН.

Зачем бизнесу нужна миссия?

Приблизительно 64% потребителей выбирают компании, с которыми разделяют общие ценности. Хорошо сформулированная миссия — это инструмент стратегического планирования, который гарантирует, что каждая инициатива соответствует долгосрочным целям бизнеса. Это влияет на следующие показатели:

  • доходность бренда — последовательность в общении может повысить доход в среднем на 23%;
    • эффективность рекламных кампаний — продуманная стратегия повышает CTR (коэффициент кликов) в 2–3 раза;
      • лояльность и долгосрочное взаимодействие — выбор базируется не только на качестве продукта, но и на общих ценностях и восприятии смысла деятельности бренда.

        При построении бренд стратегии специалисты учитывают, чем именно занимается бизнес, кого обслуживает, каких долгосрочных результатов стремится достичь. 

        Как построить мощную миссию бренда: практические советы

        Создание миссии начинается с глубокого понимания того, чем живет бизнес. Стоит определить, какую реальную проблему аудитории решает компания, кому она помогает и какие ценности являются фундаментальными.

        Далее важно очертить долгосрочные амбиции. И вариант "мы хотим быть лучшими" не подходит, ведь этого стремятся все. Важно четко зафиксировать, как изменится рынок или жизнь ваших клиентов благодаря работе бренда.

        Миссия должна быть понятной и для команды. Если сотрудники могут четко ответить, зачем работает компания, вы все сделали правильно. Если же она больше похожа на универсальный слоган, ее нужно переформулировать.

        Но определить свои сильные стороны самостоятельно сложно. Лучшее решение — обратиться к специалистам, имеющим большой опыт работы с известными украинскими и мировыми брендами. Такие услуги предоставляет Netpeak Agency — компания, которая точно знает, как получить точный результат, и регулярно подтверждает это благодаря успешным кейсам и собственным показателям.

        Лилия Подоляк

        Новости Бизнеса
        Бренд