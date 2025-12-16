$42.250.05
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 9488 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 12595 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 18353 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 17856 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 20171 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 27815 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21079 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19125 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16736 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Як чітка місія впливає на ефективність бренду та де шукати свою?

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Правильно сформульована місія компанії підвищує продуктивність бізнесу, збільшуючи інновації до 30% та залученість співробітників до 40%. Це впливає на дохідність бренду, ефективність рекламних кампаній та лояльність споживачів.

Як чітка місія впливає на ефективність бренду та де шукати свою?

Правильно сформульована місія компанії безпосередньо впливає на продуктивність бізнесу. За даними досліджень, такі бренди демонструють до 30% більший рівень інновацій та до 40% вищу залученість співробітників порівняно з конкурентами, які не мають чітких цінностей.

Цю думку поділяє і Netpeak — digital-агентство інтернет-маркетингу, яке регулярно допомагає бізнесам "знаходити себе". А ще має власну місію: потрапити з третього світу в перший у рамках одного покоління, не змінюючи географічну дислокацію, передає УНН.

Навіщо бізнесу потрібна місія?

Приблизно 64% споживачів вибирають компанії, з якими поділяють спільні цінності. Добре сформульована місія — це інструмент стратегічного планування, який гарантує, що кожна ініціатива відповідає довгостроковим цілям бізнесу. Це впливає на такі показники:

  • дохідність бренду — послідовність у спілкуванні може підвищити дохід у середньому на 23%;
    • ефективність рекламних кампаній — продумана стратегія підвищує CTR (коефіцієнт кліків) у 2–3 рази;
      • лояльність та довгострокова взаємодія — вибір базується не лише на якості продукту, а й на спільних цінностях та сприйнятті сенсу діяльності бренду.

        Під час побудови бренд стратегії фахівці зважають на те, чим саме займається бізнес, кого обслуговує, яких довгострокових результатів прагне досягти. 

        Як побудувати потужну місію бренду: практичні поради

        Створення місії починається з глибокого розуміння того, чим живе бізнес. Варто визначити, яку реальну проблему аудиторії розв’язує компанія, кому вона допомагає та які цінності є фундаментальними.

        Далі важливо окреслити довгострокові амбіції. І варіант "ми хочемо бути кращими" не підходить, адже цього прагнуть усі. Важливо чітко зафіксувати, як зміниться ринок або життя ваших клієнтів завдяки роботі бренду.

        Місія має бути зрозумілою і для команди. Якщо співробітники можуть чітко відповісти, навіщо працює компанія, ви все зробили правильно. Якщо ж вона більше схожа на універсальний слоган, її потрібно переформулювати.

        Але визначити свої сильні сторони самостійно складно. Найкраще рішення — звернутися до фахівців, які мають великий досвід роботи з відомими українськими та світовими брендами. Такі послуги надає Netpeak Agency — компанія, яка точно знає, як здобути точний результат, і регулярно підтверджує це завдяки успішним кейсам і власним показникам.

        Лілія Подоляк

