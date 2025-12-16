$42.250.05
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 12121 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 15642 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 17741 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 23419 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 21355 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 22206 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29535 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21705 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19466 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
Магазин Samsonite — надежный спутник комфортных путешествий

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Магазин Samsonite предлагает широкий выбор чемоданов, рюкзаков и аксессуаров для любых нужд, от молодежных до премиум-класса. Компания Samsonite, основанная в 1910 году, известна своими инновационными решениями и высококачественными материалами, такими как запатентованный композит Curv®.

Магазин Samsonite — надежный спутник комфортных путешествий

Хорошо подобранный чемодан служит годами и уменьшает стресс в дороге. Поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на дизайн, но и на технические параметры (материал корпуса, массу, систему колес, замки и внутренние органайзеры). Магазин Samsonite упрощает процесс выбора: здесь найдутся модели для тех, кто много летает или ездит на автомобиле. Также есть решения для семейных поездок и бизнес-туров, передает УНН.

Бренд Samsonite: от создания до наших дней

В далеком 1910 году в мастерской Джесси Швайдера появился первый чемодан, созданный для людей, которые не боятся дорог. Именно тогда родился Samsonite — бренд, имя которого напоминало о силе и выносливости. В течение века компания росла вместе с путешественниками, отвечала их потребностям и придумывала смелые решения. Когда мир искал легкость, Samsonite предложил полимеры. Когда путешествия стали динамичнее, он выпустил модель на колесах.

Сейчас на Samsonite, помимо их собственных изделий, вы найдете немало товаров:

  • American Tourister — молодежные и яркие цвета, доступные варианты багажа;
    • Tumi — деловые сумки, люксовые чемоданы и стильные рюкзаки премиум-класса;
      • Lipault — легкие, яркие и современные модели, идеальные для городского стиля и путешествий.

        Часто чемоданы изготавливают из запатентованного композитного материала Curv® — плетеного полипропилена, который одновременно прочен и легок. Благодаря этому изделие выдерживает удары и сохраняет форму во время путешествий.

        В чем преимущества продукции Samsonite?

        В Samsonite представлены официальные товары известных брендов — здесь вы найдете широкий ассортимент чемоданов, рюкзаков и аксессуаров для любых нужд. Качество материалов и конструкций проверено, а также предоставляется гарантия.

        В ассортименте есть варианты на любой бюджет. Еще один плюс — наличие сервисных центров в Киеве и в разных странах мира.

        Если вам нужен хороший чемодан для путешествий, Samsonite предлагает оптимальные условия покупки. Здесь сочетаются высокое качество, хороший сервис и широкий выбор. Приобретение чемодана в этом интернет-магазине станет хорошей инвестицией в комфортные и безопасные путешествия на протяжении многих лет.

        Лилия Подоляк

