Магазин Samsonite — надежный спутник комфортных путешествий

Хорошо подобранный чемодан служит годами и уменьшает стресс в дороге. Поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на дизайн, но и на технические параметры (материал корпуса, массу, систему колес, замки и внутренние органайзеры). Магазин Samsonite упрощает процесс выбора: здесь найдутся модели для тех, кто много летает или ездит на автомобиле. Также есть решения для семейных поездок и бизнес-туров, передает УНН.

Бренд Samsonite: от создания до наших дней

В далеком 1910 году в мастерской Джесси Швайдера появился первый чемодан, созданный для людей, которые не боятся дорог. Именно тогда родился Samsonite — бренд, имя которого напоминало о силе и выносливости. В течение века компания росла вместе с путешественниками, отвечала их потребностям и придумывала смелые решения. Когда мир искал легкость, Samsonite предложил полимеры. Когда путешествия стали динамичнее, он выпустил модель на колесах.

Сейчас на Samsonite, помимо их собственных изделий, вы найдете немало товаров:

American Tourister — молодежные и яркие цвета, доступные варианты багажа;

Tumi — деловые сумки, люксовые чемоданы и стильные рюкзаки премиум-класса;

Lipault — легкие, яркие и современные модели, идеальные для городского стиля и путешествий.

Часто чемоданы изготавливают из запатентованного композитного материала Curv® — плетеного полипропилена, который одновременно прочен и легок. Благодаря этому изделие выдерживает удары и сохраняет форму во время путешествий.

В чем преимущества продукции Samsonite?

В Samsonite представлены официальные товары известных брендов — здесь вы найдете широкий ассортимент чемоданов, рюкзаков и аксессуаров для любых нужд. Качество материалов и конструкций проверено, а также предоставляется гарантия.

В ассортименте есть варианты на любой бюджет. Еще один плюс — наличие сервисных центров в Киеве и в разных странах мира.

Если вам нужен хороший чемодан для путешествий, Samsonite предлагает оптимальные условия покупки. Здесь сочетаются высокое качество, хороший сервис и широкий выбор. Приобретение чемодана в этом интернет-магазине станет хорошей инвестицией в комфортные и безопасные путешествия на протяжении многих лет.