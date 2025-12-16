Магазин Samsonite — надійний супутник комфортних подорожей

Добре підібрана валіза служить роками й зменшує стрес у дорозі. Тому перед покупкою варто звертати увагу не лише на дизайн, а й на технічні параметри (матеріал корпусу, масу, систему коліс, замки та внутрішні органайзери). Магазин Samsonite спрощує процес вибору: тут знайдуться моделі для тих, хто багато літає чи їздить автомобілем. Також є рішення для сімейних поїздок і бізнес-турів, передає УНН.

Бренд Samsonite: від створення до тепер

У далекому 1910 році в майстерні Джессі Швайдера з’явилася перша валіза, створена для людей, які не бояться доріг. Саме тоді народився Samsonite — бренд, ім’я якого нагадувало про силу та витривалість. Протягом століття компанія зростала разом із мандрівниками, відповідала їхнім потребам і вигадувала сміливі рішення. Коли світ шукав легкість, Samsonite запропонував полімери. Коли подорожі стали динамічнішими, він випустив модель на колесах.

Зараз на Samsonite, крім їхніх власних виробів, ви знайдете чимало товарів:

American Tourister — молодіжні та яскраві кольори, доступні варіанти багажу;

Tumi — ділові сумки, люксові валізи та стильні рюкзаки преміумкласу;

Lipault — легкі, яскраві та сучасні моделі, ідеальні для міського стилю та подорожей.

Часто валізи виготовляють із запатентованого композитного матеріалу Curv® — плетеного поліпропілену, який одночасно міцний і легкий. Завдяки цьому виріб витримує удари й зберігає форму під час подорожей.

У чому переваги продукції Samsonite?

У Samsonite представлено офіційні товари відомих брендів — тут ви знайдете широкий асортимент валіз, рюкзаків і аксесуарів для будь-яких потреб. Якість матеріалів і конструкцій перевірено, а також надається гарантія.

В асортименті є варіанти на будь-який бюджет. Ще один плюс — наявність сервісних центрів у Києві та в різних країнах світу.

Якщо вам потрібна гарна валіза для мандрівок, Samsonite пропонує оптимальні умови купівлі. Тут поєднані висока якість, гарний сервіс і широкий вибір. Придбання валізи в цьому інтернет-магазині стане хорошою інвестицією в комфортні та безпечні подорожі протягом багатьох років.