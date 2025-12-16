Магазин Samsonite — надійний супутник комфортних подорожей

$42.250.05
13:38 • 3966 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 12097 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 15614 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 17718 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 23392 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 21339 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 22193 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 29528 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21700 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19466 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась09:27 • 7008 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 16564 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 16427 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 5406 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 11254 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 1088 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 11361 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 16554 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 66480 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 61938 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Мая Санду
Україна
Німеччина
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 39992 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 57083 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 57277 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 61021 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 95788 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дія (сервіс)

Магазин Samsonite — надійний супутник комфортних подорожей

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Магазин Samsonite пропонує широкий вибір валіз, рюкзаків та аксесуарів для будь-яких потреб, від молодіжних до преміумкласу. Компанія Samsonite, заснована в 1910 році, відома своїми інноваційними рішеннями та високоякісними матеріалами, такими як запатентований композит Curv®.

Магазин Samsonite — надійний супутник комфортних подорожей

Добре підібрана валіза служить роками й зменшує стрес у дорозі. Тому перед покупкою варто звертати увагу не лише на дизайн, а й на технічні параметри (матеріал корпусу, масу, систему коліс, замки та внутрішні органайзери). Магазин Samsonite спрощує процес вибору: тут знайдуться моделі для тих, хто багато літає чи їздить автомобілем. Також є рішення для сімейних поїздок і бізнес-турів, передає УНН.

Бренд Samsonite: від створення до тепер

У далекому 1910 році в майстерні Джессі Швайдера з’явилася перша валіза, створена для людей, які не бояться доріг. Саме тоді народився Samsonite — бренд, ім’я якого нагадувало про силу та витривалість. Протягом століття компанія зростала разом із мандрівниками, відповідала їхнім потребам і вигадувала сміливі рішення. Коли світ шукав легкість, Samsonite запропонував полімери. Коли подорожі стали динамічнішими, він випустив модель на колесах.

Зараз на Samsonite, крім їхніх власних виробів, ви знайдете чимало товарів:

  • American Tourister — молодіжні та яскраві кольори, доступні варіанти багажу;
    • Tumi — ділові сумки, люксові валізи та стильні рюкзаки преміумкласу;
      • Lipault — легкі, яскраві та сучасні моделі, ідеальні для міського стилю та подорожей.

        Часто валізи виготовляють із запатентованого композитного матеріалу Curv® — плетеного поліпропілену, який одночасно міцний і легкий. Завдяки цьому виріб витримує удари й зберігає форму під час подорожей.

        У чому переваги продукції Samsonite?

        У Samsonite представлено офіційні товари відомих брендів — тут ви знайдете широкий асортимент валіз, рюкзаків і аксесуарів для будь-яких потреб. Якість матеріалів і конструкцій перевірено, а також надається гарантія.

        В асортименті є варіанти на будь-який бюджет. Ще один плюс — наявність сервісних центрів у Києві та в різних країнах світу.

        Якщо вам потрібна гарна валіза для мандрівок, Samsonite пропонує оптимальні умови купівлі. Тут поєднані висока якість, гарний сервіс і широкий вибір. Придбання валізи в цьому інтернет-магазині стане хорошою інвестицією в комфортні та безпечні подорожі протягом багатьох років.

        Лілія Подоляк

