Автопарк Украины в ноябре пополнился 12,4 тыс. бензиновых авто: самые популярные модели
Киев • УНН
В ноябре автопарк Украины пополнился 12,4 тыс. бензиновых легковых авто, что на 43% больше, чем в прошлом году. Среди них 2,3 тыс. новых и 10,1 тыс. подержанных автомобилей.
В ноябре автопарк страны пополнили 12,4 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что из этого количества новых авто – 2,3 тыс. ед. (+27%) и 10,1 тыс. ед. подержанных (+48%).
В ТОП-5 моделей новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС попали:
1. RENAULT Duster - 223 ед.;
2. HYUNDAI Tucson - 203 ед.;
3. MAZDA CX5 - 187 ед.;
4. SKODA Kodiaq - 116 ед.;
5. SKODA Octavia - 108 ед.
ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:
1. VOLKSWAGEN Golf - 691 ед.;
2. VOLKSWAGEN Tiguan - 587 ед.;
3. AUDI Q5 - 519 ед.;
4. NISSAN Rogue - 519 ед.;
5. AUDI A4 - 336 ед.
Напомним
Европейский Союз отказался от полного запрета продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. Автопроизводители смогут продавать ограниченное количество таких транспортных средств при условии компенсации выбросов углеродными кредитами.
