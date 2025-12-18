Автопарк Украины в ноябре пополнился 12,4 тыс. бензиновых авто: самые популярные модели

$42.340.15
49.630.04
ukenru
17 декабря, 20:01 • 17611 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 32655 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 35766 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 59583 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 36442 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 27783 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25017 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22851 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19579 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 29084 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали17 декабря, 22:21 • 17485 просмотра
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО02:05 • 15977 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане03:02 • 16577 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации03:27 • 19181 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника04:23 • 15451 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 28171 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 26572 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 23492 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 59589 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 45795 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 12321 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 12455 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 19980 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 26087 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 60654 просмотра
Audi Q5

Автопарк Украины в ноябре пополнился 12,4 тыс. бензиновых авто: самые популярные модели

Киев • УНН

 • 88 просмотра

В ноябре автопарк Украины пополнился 12,4 тыс. бензиновых легковых авто, что на 43% больше, чем в прошлом году. Среди них 2,3 тыс. новых и 10,1 тыс. подержанных автомобилей.

Автопарк Украины в ноябре пополнился 12,4 тыс. бензиновых авто: самые популярные модели

В ноябре автопарк страны пополнили 12,4 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что из этого количества новых авто – 2,3 тыс. ед. (+27%) и 10,1 тыс. ед. подержанных (+48%).

В ТОП-5 моделей новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС попали:

1. RENAULT Duster - 223 ед.;

2. HYUNDAI Tucson - 203 ед.;

3. MAZDA CX5 - 187 ед.;

4. SKODA Kodiaq - 116 ед.;

5. SKODA Octavia - 108 ед.

Продажи китайских автомобилей в Украине выросли почти в пять раз: топ моделей ноября16.12.25, 09:56 • 3112 просмотров

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:

1. VOLKSWAGEN Golf - 691 ед.;

2. VOLKSWAGEN Tiguan - 587 ед.;

3. AUDI Q5 - 519 ед.;

4. NISSAN Rogue - 519 ед.;

5. AUDI A4 - 336 ед.

Напомним

Европейский Союз отказался от полного запрета продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. Автопроизводители смогут продавать ограниченное количество таких транспортных средств при условии компенсации выбросов углеродными кредитами.

Украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных авто из США в ноябре: большинство составляют электромобили17.12.25, 09:21 • 2720 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаАвто
Техника
Бренд
Audi Q5
Украина