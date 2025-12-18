Автопарк Украины в ноябре пополнился 12,4 тыс. бензиновых авто: самые популярные модели

В ноябре автопарк страны пополнили 12,4 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Отмечается, что из этого количества новых авто – 2,3 тыс. ед. (+27%) и 10,1 тыс. ед. подержанных (+48%).

В ТОП-5 моделей новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС попали:

1. RENAULT Duster - 223 ед.;

2. HYUNDAI Tucson - 203 ед.;

3. MAZDA CX5 - 187 ед.;

4. SKODA Kodiaq - 116 ед.;

5. SKODA Octavia - 108 ед.

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:

1. VOLKSWAGEN Golf - 691 ед.;

2. VOLKSWAGEN Tiguan - 587 ед.;

3. AUDI Q5 - 519 ед.;

4. NISSAN Rogue - 519 ед.;

5. AUDI A4 - 336 ед.

Европейский Союз отказался от полного запрета продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. Автопроизводители смогут продавать ограниченное количество таких транспортных средств при условии компенсации выбросов углеродными кредитами.

