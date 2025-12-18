Автопарк України у листопаді поповнився 12,4 тис. бензинових авто: найпопулярніші моделі
Київ • УНН
У листопаді автопарк України поповнився 12,4 тис. бензинових легкових авто, що на 43% більше, ніж торік. Серед них 2,3 тис. нових і 10,1 тис. вживаних автомобілів.
У листопаді автопарк країни поповнили 12,4 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що з цієї кількості нових авто – 2,3 тис. од. (+27%) та 10,1 тис. од. вживаних (+48%).
До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
1. RENAULT Duster - 223 од.;
2. HYUNDAI Tucson - 203 од.;
3. MAZDA CX5 - 187 од.;
4. SKODA Kodiaq - 116 од.;
5. SKODA Octavia - 108 од.
Продажі китайський автомобілів в Україні зросли майже вп’ятеро: топ моделей листопада16.12.25, 09:56 • 3112 переглядiв
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
1. VOLKSWAGEN Golf - 691 од.;
2. VOLKSWAGEN Tiguan - 587 од.;
3. AUDI Q5 - 519 од.;
4. NISSAN Rogue - 519 од.;
5. AUDI A4 - 336 од.
Нагадаємо
Європейський Союз відмовився від повної заборони продажу нових бензинових та дизельних автомобілів з 2035 року. Автовиробники зможуть продавати обмежену кількість таких транспортних засобів за умови компенсації викидів вуглецевими кредитами.
Українці придбали 5,5 тис. вживаних авто з США у листопаді: більшість становлять електромобілі17.12.25, 09:21 • 2720 переглядiв