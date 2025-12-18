Автопарк України у листопаді поповнився 12,4 тис. бензинових авто: найпопулярніші моделі

У листопаді автопарк країни поповнили 12,4 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що з цієї кількості нових авто – 2,3 тис. од. (+27%) та 10,1 тис. од. вживаних (+48%).

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

1. RENAULT Duster - 223 од.;

2. HYUNDAI Tucson - 203 од.;

3. MAZDA CX5 - 187 од.;

4. SKODA Kodiaq - 116 од.;

5. SKODA Octavia - 108 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

1. VOLKSWAGEN Golf - 691 од.;

2. VOLKSWAGEN Tiguan - 587 од.;

3. AUDI Q5 - 519 од.;

4. NISSAN Rogue - 519 од.;

5. AUDI A4 - 336 од.

Нагадаємо

Європейський Союз відмовився від повної заборони продажу нових бензинових та дизельних автомобілів з 2035 року. Автовиробники зможуть продавати обмежену кількість таких транспортних засобів за умови компенсації викидів вуглецевими кредитами.

