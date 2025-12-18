$42.340.15
17 грудня, 20:01 • 17529 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 32468 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 35615 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 59322 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 36328 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 27734 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 24979 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22844 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19575 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 29075 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Audi Q5

Автопарк України у листопаді поповнився 12,4 тис. бензинових авто: найпопулярніші моделі

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У листопаді автопарк України поповнився 12,4 тис. бензинових легкових авто, що на 43% більше, ніж торік. Серед них 2,3 тис. нових і 10,1 тис. вживаних автомобілів.

Автопарк України у листопаді поповнився 12,4 тис. бензинових авто: найпопулярніші моделі

У листопаді автопарк країни поповнили 12,4 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що з цієї кількості нових авто – 2,3 тис. од. (+27%) та 10,1 тис. од. вживаних (+48%).

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

1. RENAULT Duster - 223 од.;

2. HYUNDAI Tucson - 203 од.;

3. MAZDA CX5 - 187 од.;

4. SKODA Kodiaq - 116 од.;

5. SKODA Octavia - 108 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

1. VOLKSWAGEN Golf - 691 од.;

2. VOLKSWAGEN Tiguan - 587 од.;

3. AUDI Q5 - 519 од.;

4. NISSAN Rogue - 519 од.;

5. AUDI A4 - 336 од.

Нагадаємо

Європейський Союз відмовився від повної заборони продажу нових бензинових та дизельних автомобілів з 2035 року. Автовиробники зможуть продавати обмежену кількість таких транспортних засобів за умови компенсації викидів вуглецевими кредитами.

