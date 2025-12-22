$42.250.09
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Консоли становятся роскошью: бум искусственного интеллекта лишает геймеров дешевой памяти

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В мире наблюдается дефицит чипов DRAM, что грозит рынку PlayStation, Xbox и будущей Nintendo Switch 2 новым скачком цен. Производители памяти переориентируются на высокорентабельные решения для дата-центров ИИ, сокращая выпуск продукции для потребительских устройств.

Консоли становятся роскошью: бум искусственного интеллекта лишает геймеров дешевой памяти

Глобальная гонка за мощностями для ИИ вызвала дефицит чипов DRAM, что угрожает рынку PlayStation, Xbox и будущей Nintendo Switch 2 новым скачком цен. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Индустрия видеоигр оказалась под двойным давлением: после тарифного кризиса отрасль поразил дефицит компонентов. Производители памяти, такие как Micron, массово переориентируются на высокорентабельные решения для дата-центров ИИ, сокращая выпуск продукции для потребительских устройств. В частности, Micron уже объявил о прекращении производства популярного бренда Crucial.

Ценовой удар по бюджету игроков

Поскольку память составляет около 20% стоимости игрового оборудования, аналитики прогнозируют неизбежное подорожание устройств. Производители консолей, которые обычно работают с минимальной наценкой, больше не смогут сдерживать рост себестоимости.

  • Игровые консоли: ожидаемый рост цен на 10–15% в течение следующих двух лет.
    • Игровые ПК: стоимость может взлететь на 30%.

      Поскольку память составляет примерно пятую часть общей стоимости компонентов ПК, это сильно бьет по производителям 

      – отметил Йост ван Дройнен, профессор Бизнес-школы Стерна Нью-Йоркского университета.

      Прогноз на 2026 год: задержки и дефицит

      Ситуация будет ухудшаться: по данным Counterpoint Research, только за последние три месяца 2025 года цены на память выросли на 30%, а в начале 2026 года ожидается дополнительный скачок на 20%. Это происходит на фоне уже зафиксированного 50-процентного роста стоимости компонентов с начала года.

      Такие гиганты, как Dell, Lenovo и CyberPowerPC, уже анонсировали или планируют повышение цен в ближайшее время. Геймерам стоит готовиться не только к большим расходам, но и к возможным задержкам релизов новых игровых систем в 2026 году.

      Степан Гафтко

      Технологии
      Техника
      Бренд
      Reuters
      Китай