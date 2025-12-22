Консоли становятся роскошью: бум искусственного интеллекта лишает геймеров дешевой памяти
В мире наблюдается дефицит чипов DRAM, что грозит рынку PlayStation, Xbox и будущей Nintendo Switch 2 новым скачком цен. Производители памяти переориентируются на высокорентабельные решения для дата-центров ИИ, сокращая выпуск продукции для потребительских устройств.
Глобальная гонка за мощностями для ИИ вызвала дефицит чипов DRAM, что угрожает рынку PlayStation, Xbox и будущей Nintendo Switch 2 новым скачком цен. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Индустрия видеоигр оказалась под двойным давлением: после тарифного кризиса отрасль поразил дефицит компонентов. Производители памяти, такие как Micron, массово переориентируются на высокорентабельные решения для дата-центров ИИ, сокращая выпуск продукции для потребительских устройств. В частности, Micron уже объявил о прекращении производства популярного бренда Crucial.
Ценовой удар по бюджету игроков
Поскольку память составляет около 20% стоимости игрового оборудования, аналитики прогнозируют неизбежное подорожание устройств. Производители консолей, которые обычно работают с минимальной наценкой, больше не смогут сдерживать рост себестоимости.
- Игровые консоли: ожидаемый рост цен на 10–15% в течение следующих двух лет.
- Игровые ПК: стоимость может взлететь на 30%.
Поскольку память составляет примерно пятую часть общей стоимости компонентов ПК, это сильно бьет по производителям
Прогноз на 2026 год: задержки и дефицит
Ситуация будет ухудшаться: по данным Counterpoint Research, только за последние три месяца 2025 года цены на память выросли на 30%, а в начале 2026 года ожидается дополнительный скачок на 20%. Это происходит на фоне уже зафиксированного 50-процентного роста стоимости компонентов с начала года.
Такие гиганты, как Dell, Lenovo и CyberPowerPC, уже анонсировали или планируют повышение цен в ближайшее время. Геймерам стоит готовиться не только к большим расходам, но и к возможным задержкам релизов новых игровых систем в 2026 году.
