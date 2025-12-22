Консолі стають розкішшю: бум штучного інтелекту позбавляє геймерів дешевої пам'яті
Київ • УНН
Глобальна гонка за потужностями для ШІ спричинила дефіцит чіпів DRAM, що загрожує ринку PlayStation, Xbox та майбутній Nintendo Switch 2 новим стрибком цін. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Індустрія відеоігор опинилася під подвійним тиском: після тарифної кризи галузь вдарив дефіцит компонентів. Виробники пам’яті, такі як Micron, масово переорієнтовуються на високорентабельні рішення для дата-центрів ШІ, скорочуючи випуск продукції для споживчих пристроїв. Зокрема, Micron вже оголосив про припинення виробництва популярного бренду Crucial.
Ціновий удар по бюджету гравців
Оскільки пам’ять становить близько 20% вартості ігрового обладнання, аналітики прогнозують неминуче подорожчання пристроїв. Виробники консолей, які зазвичай працюють з мінімальною націнкою, більше не зможуть стримувати зростання собівартості.
- Ігрові консолі: очікуване зростання цін на 10–15% протягом наступних двох років.
- Ігрові ПК: вартість може злетіти на 30%.
Оскільки пам’ять становить приблизно п’яту частину загальної вартості компонентів ПК, це сильно б’є по виробниках
Прогноз на 2026 рік: затримки та дефіцит
Ситуація погіршуватиметься: за даними Counterpoint Research, лише за останні три місяці 2025 року ціни на пам’ять зросли на 30%, а на початку 2026 року очікується додатковий стрибок на 20%. Це відбувається на тлі вже зафіксованого 50-відсоткового зростання вартості компонентів з початку року.
Такі гіганти, як Dell, Lenovo та CyberPowerPC, вже анонсували або планують підвищення цін найближчим часом. Геймерам варто готуватися не лише до більших витрат, а й до можливих затримок релізів нових ігрових систем у 2026 році.
