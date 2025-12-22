Консолі стають розкішшю: бум штучного інтелекту позбавляє геймерів дешевої пам'яті

$42.250.09
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 13446 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 12876 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 15225 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 18189 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 18398 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 19066 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17213 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13195 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12330 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 29819 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 32231 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 24163 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 23796 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 13303 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 13450 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 23876 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 59689 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 81675 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 116066 перегляди
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 4070 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 32296 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 29884 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 33314 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 34140 перегляди
Консолі стають розкішшю: бум штучного інтелекту позбавляє геймерів дешевої пам'яті

Київ • УНН

 • 34 перегляди

У світі спостерігається дефіцит чіпів DRAM, що загрожує ринку PlayStation, Xbox та майбутній Nintendo Switch 2 новим стрибком цін. Виробники пам’яті переорієнтовуються на високорентабельні рішення для дата-центрів ШІ, скорочуючи випуск продукції для споживчих пристроїв.

Консолі стають розкішшю: бум штучного інтелекту позбавляє геймерів дешевої пам'яті

Глобальна гонка за потужностями для ШІ спричинила дефіцит чіпів DRAM, що загрожує ринку PlayStation, Xbox та майбутній Nintendo Switch 2 новим стрибком цін. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Індустрія відеоігор опинилася під подвійним тиском: після тарифної кризи галузь вдарив дефіцит компонентів. Виробники пам’яті, такі як Micron, масово переорієнтовуються на високорентабельні рішення для дата-центрів ШІ, скорочуючи випуск продукції для споживчих пристроїв. Зокрема, Micron вже оголосив про припинення виробництва популярного бренду Crucial.

Ціновий удар по бюджету гравців

Оскільки пам’ять становить близько 20% вартості ігрового обладнання, аналітики прогнозують неминуче подорожчання пристроїв. Виробники консолей, які зазвичай працюють з мінімальною націнкою, більше не зможуть стримувати зростання собівартості.

  • Ігрові консолі: очікуване зростання цін на 10–15% протягом наступних двох років.
    • Ігрові ПК: вартість може злетіти на 30%.

      Оскільки пам’ять становить приблизно п’яту частину загальної вартості компонентів ПК, це сильно б’є по виробниках 

      – зазначив Йост ван Дройнен, професор Бізнес-школи Стерна Нью-Йоркського університету.

      Прогноз на 2026 рік: затримки та дефіцит

      Ситуація погіршуватиметься: за даними Counterpoint Research, лише за останні три місяці 2025 року ціни на пам’ять зросли на 30%, а на початку 2026 року очікується додатковий стрибок на 20%. Це відбувається на тлі вже зафіксованого 50-відсоткового зростання вартості компонентів з початку року.

      Такі гіганти, як Dell, Lenovo та CyberPowerPC, вже анонсували або планують підвищення цін найближчим часом. Геймерам варто готуватися не лише до більших витрат, а й до можливих затримок релізів нових ігрових систем у 2026 році.

      Китайські ШІ-гіганти Zhipu та MiniMax розкрили доходи перед виходом на біржу22.12.25, 07:32 • 3694 перегляди

      Степан Гафтко

      Технології
      Техніка
      Бренд
      Reuters
      Китай