Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та нової спеціальності

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Бойові медики зможуть працевлаштовуватися в цивільній медицині та здобувати нові медичні спеціальності за спрощеною процедурою. Уряд визначив розроблення програм реінтеграції бойових медиків однією з цілей Програми дій на 2025 рік.

Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та нової спеціальності

Бойові медики зможуть після служби працевлаштовуватися у цивільній медицині, отримати нову медичну спеціальність і вступати на навчання за спрощеною процедурою. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство оборони УкраїниМіністерство охорони здоров'я України.

Деталі

Зазначається, що досвід, отриманий на полі бою, є неоціненним і може бути використаний після їхнього повернення у цивільній медицині й стати шляхом до нової професії. Відтак розроблення програм реінтеграції бойових медиків Уряд визначив однією з цілей Програми дій на 2025 рік.

Наше завдання – зробити так, щоб герої, які рятували життя на фронті, могли використати свої знання й досвід і в цивільній медицині. Це прояв поваги, визнання і важливий крок з боку держави назустріч кожному, хто прагне після служби будувати професійну медичну кар’єру

- заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Щоби бойові медики, які перебувають у війську або звільнилися з нього, могли після завершення служби долучитися до роботи в цивільній медицині, команди Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти і науки за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій внесли необхідні зміни до нормативної бази.

Бойовий медик щодня рятує життя поранених побратимів. Завдяки фаховому навчанню та досвіду надання медичної допомоги в екстремальних умовах кожен із них має надійну базу для подальшого професійного розвитку в цій сфері. Втім, не всі вони мають дипломи медиків. Спрощення доступу до профільної освіти дасть змогу досвідченим бойовим медикам продовжувати цю почесну справу й у цивільному житті

- наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль. 

Відтепер бойові медики можуть отримати нову спеціальність у сфері охорони здоров’я і вступити на навчання за спрощеною процедурою.

Вони можуть здобути медичну освіту одного з двох рівнів.

  • Перший варіант – вища освіта (бакалаврат) за спеціальністю "Медсестринство" (спеціалізація "Екстрена медицина") для здобуття кваліфікації парамедика.
    • Другий варіант – фахова передвища освіта за спеціальністю "Медсестринство" для здобуття кваліфікації медсестри або фельдшера.

      Крім того, затверджені професійні стандарти "Екстрений медичний технік" та "Парамедик". Вони спрощують доступ для бойових медиків до працевлаштування у системі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

      Бойові медики, які нині перебувають на фронті, матимуть можливість здобувати освіту дистанційно за скороченими програмами тривалістю два з половиною роки. Вони можуть здобути вищу освіту парамедика: для осіб із посвідченням учасника бойових дій вступ відбувається за співбесідою, без складання НМТ. Також доступна фахова передвища освіта для здобуття кваліфікації медсестри чи фельдшера, вступ до якої також не потребує НМТ. Після завершення навчання (рівень фахової передвищої освіти) бойовий медик може працевлаштуватися парамедиком у службі екстреної медичної допомоги, а протягом двох років підтвердити кваліфікацію - склавши іспит або пройшовши цикл спеціалізації, що триває до трьох місяців

      - йдеться у дописі.

      Бойові медики, які вже завершили службу, можуть одразу працевлаштуватися в систему екстреної медичної допомоги на посаду екстреного медичного техніка, навіть якщо не мають цієї кваліфікації.

      Протягом року їм потрібно скласти кваліфікаційний іспит для здобуття кваліфікації екстреного медичного техніка, а протягом двох років — отримати водійське посвідчення, якщо його немає. Ті, хто під час служби виконував обов’язки інструктора з тактичної медицини або старшого бойового медика роти чи батареї, можуть одразу обійняти посаду екстреного медичного техніка першого, найвищого, класу, із такими ж умовами складання іспиту та отримання посвідчення водія.

      Паралельно з роботою демобілізовані медики мають змогу дистанційно навчатися: здобути вищу освіту парамедика за скороченою програмою (для учасників бойових дій - вступ за співбесідою, без НМТ) або пройти навчання на медсестру (медбрата) чи фельдшера. Після завершення фахової передвищої освіти вони можуть одразу перейти на роботу парамедиком і протягом двох років підтвердити професійну кваліфікацію парамедика, склавши іспит або пройшовши тримісячний цикл спеціалізації. 

      Повною мірою освітні зміни запрацюють у 2026 році, проте цьогоріч запущений пілотний проект, який дозволить бойовим медикам вступити на навчання зараз, не втрачаючи року.

      Нагадаємо

      Кабінет міністрів планує підвищити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій. Лікарі в зонах бойових дій отримуватимуть 40 тис. грн, середній медперсонал — 27 тис. грн, молодший — 18 тис. грн.

      Молоді лікарі можуть подати заявку на отримання 200 тис. грн від держави: подробиці25.09.25, 01:25 • 3084 перегляди

      Віта Зеленецька

      СуспільствоЗдоров'я
      Міністерство освіти і науки України
      Міністерство оборони України
      Верховна Рада України
      Віктор Ляшко
      Денис Шмигаль