Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности

Боевые медики смогут после службы трудоустраиваться в гражданской медицине, получить новую медицинскую специальность и поступать на обучение по упрощенной процедуре. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины, Министерство здравоохранения Украины.

Детали

Отмечается, что опыт, полученный на поле боя, бесценен и может быть использован после их возвращения в гражданской медицине и стать путем к новой профессии. Поэтому разработка программ реинтеграции боевых медиков Правительство определило одной из целей Программы действий на 2025 год.

Наша задача – сделать так, чтобы герои, спасавшие жизни на фронте, могли использовать свои знания и опыт и в гражданской медицине. Это проявление уважения, признания и важный шаг со стороны государства навстречу каждому, кто стремится после службы строить профессиональную медицинскую карьеру - заявил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Чтобы боевые медики, находящиеся в армии или уволившиеся из нее, могли после завершения службы присоединиться к работе в гражданской медицине, команды Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки при поддержке Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций внесли необходимые изменения в нормативную базу.

Боевой медик ежедневно спасает жизни раненых побратимов. Благодаря профессиональному обучению и опыту оказания медицинской помощи в экстремальных условиях каждый из них имеет надежную базу для дальнейшего профессионального развития в этой сфере. Впрочем, не все они имеют дипломы медиков. Упрощение доступа к профильному образованию позволит опытным боевым медикам продолжать это почетное дело и в гражданской жизни - подчеркнул Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Теперь боевые медики могут получить новую специальность в сфере здравоохранения и поступить на обучение по упрощенной процедуре.

Они могут получить медицинское образование одного из двух уровней.

Первый вариант – высшее образование (бакалавриат) по специальности "Медсестринство" (специализация "Экстренная медицина") для получения квалификации парамедика.

– высшее образование (бакалавриат) по специальности "Медсестринство" (специализация "Экстренная медицина") для получения квалификации парамедика. Второй вариант – профессиональное предвысшее образование по специальности "Медсестринство" для получения квалификации медсестры или фельдшера.

Кроме того, утверждены профессиональные стандарты "Экстренный медицинский техник" и "Парамедик". Они упрощают доступ для боевых медиков к трудоустройству в системе экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Боевые медики, которые сейчас находятся на фронте, будут иметь возможность получать образование дистанционно по сокращенным программам продолжительностью два с половиной года. Они могут получить высшее образование парамедика: для лиц с удостоверением участника боевых действий поступление происходит по собеседованию, без сдачи НМТ. Также доступно профессиональное предвысшее образование для получения квалификации медсестры или фельдшера, поступление в которое также не требует НМТ. После завершения обучения (уровень профессионального предвысшего образования) боевой медик может трудоустроиться парамедиком в службе экстренной медицинской помощи, а в течение двух лет подтвердить квалификацию - сдав экзамен или пройдя цикл специализации, который длится до трех месяцев - говорится в сообщении.

Боевые медики, уже завершившие службу, могут сразу трудоустроиться в систему экстренной медицинской помощи на должность экстренного медицинского техника, даже если не имеют этой квалификации.

В течение года им нужно сдать квалификационный экзамен для получения квалификации экстренного медицинского техника, а в течение двух лет — получить водительское удостоверение, если его нет. Те, кто во время службы выполнял обязанности инструктора по тактической медицине или старшего боевого медика роты или батареи, могут сразу занять должность экстренного медицинского техника первого, высшего, класса, с такими же условиями сдачи экзамена и получения удостоверения водителя.

Параллельно с работой демобилизованные медики имеют возможность дистанционно обучаться: получить высшее образование парамедика по сокращенной программе (для участников боевых действий - поступление по собеседованию, без НМТ) или пройти обучение на медсестру (медбрата) или фельдшера. После завершения профессионального предвысшего образования они могут сразу перейти на работу парамедиком и в течение двух лет подтвердить профессиональную квалификацию парамедика, сдав экзамен или пройдя трехмесячный цикл специализации.

В полной мере образовательные изменения заработают в 2026 году, однако в этом году запущен пилотный проект, который позволит боевым медикам поступить на обучение сейчас, не теряя года.

Напомним

Кабинет министров планирует повысить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий. Врачи в зонах боевых действий будут получать 40 тыс. грн, средний медперсонал — 27 тыс. грн, младший — 18 тыс. грн.

Молодые врачи могут подать заявку на получение 200 тыс. грн от государства: подробности