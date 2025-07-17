У Раду внесли подання на призначення нового уряду
Київ • УНН
До Верховної Ради внесено подання про призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Запропоновано 13 міністрів, серед яких Михайло Федоров, Олексій Кулеба та Тарас Качка.
У Верховну Раду внесено подання про призначення нового складу Кабміну. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
Так, внесенні подання щодо призначення 13 міністрів:
• Михайла Федорова на посаду першого віце-прем’єр-міністра України— міністра цифрової трансформації;
• Олексія Кулеби на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра розвитку інфраструктури та територій;
• Тараса Качку на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
• Олексій Соболєв на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
• Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту;
• Германа Галущенка на посаду міністра юстиції;
• Світлану Гринчук на посаду міністра енергетики;
• Дениса Улютіна на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
• Наталью Калмикову на посаду міністра ветеранів України;
• Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ;
• Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки;
• Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я;
• Сергія Марченка на посаду міністра фінансів.
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром17.07.25, 11:49 • 42749 переглядiв
Доповнення
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