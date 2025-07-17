У Раду внесли подання на призначення нового уряду

У Верховну Раду внесено подання про призначення нового складу Кабміну. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Так, внесенні подання щодо призначення 13 міністрів:

• Михайла Федорова на посаду першого віце-прем’єр-міністра України— міністра цифрової трансформації;

• Олексія Кулеби на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра розвитку інфраструктури та територій;

• Тараса Качку на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

• Олексій Соболєв на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства;

• Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту;

• Германа Галущенка на посаду міністра юстиції;

• Світлану Гринчук на посаду міністра енергетики;

• Дениса Улютіна на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

• Наталью Калмикову на посаду міністра ветеранів України;

• Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ;

• Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки;

• Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я;

• Сергія Марченка на посаду міністра фінансів.

Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром

Доповнення

Раніше Зеленський вніс у Раду подання на Сибігу як очільника МЗС, Шмигаля - міністром оборони.