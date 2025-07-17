В Раду внесено представление на назначение нового правительства
Киев • УНН
В Верховную Раду внесено представление о назначении нового состава Кабинета Министров Украины. Предложено 13 министров, среди которых Михаил Федоров, Алексей Кулеба и Тарас Качка.
В Верховную Раду внесено представление о назначении нового состава Кабмина. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Так, внесены представления о назначении 13 министров:
• Михаила Федорова на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации;
• Алексея Кулебы на должность вице-премьер-министра – министра развития инфраструктуры и территорий;
• Тараса Качку на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
• Алексея Соболева на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
• Матвея Бидного на должность министра молодежи и спорта;
• Германа Галущенко на должность министра юстиции;
• Светлану Гринчук на должность министра энергетики;
• Дениса Улютина на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
• Наталью Калмыкову на должность министра ветеранов Украины;
• Игоря Клименко на должность министра внутренних дел;
• Оксена Лисового на должность министра образования и науки;
• Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения;
• Сергея Марченко на должность министра финансов.
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром17.07.25, 11:49 • 34795 просмотров
Дополнение
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