В Раду внесено представление на назначение нового правительства

В Верховную Раду внесено представление о назначении нового состава Кабмина. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Так, внесены представления о назначении 13 министров:

• Михаила Федорова на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации;

• Алексея Кулебы на должность вице-премьер-министра – министра развития инфраструктуры и территорий;

• Тараса Качку на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

• Алексея Соболева на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

• Матвея Бидного на должность министра молодежи и спорта;

• Германа Галущенко на должность министра юстиции;

• Светлану Гринчук на должность министра энергетики;

• Дениса Улютина на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

• Наталью Калмыкову на должность министра ветеранов Украины;

• Игоря Клименко на должность министра внутренних дел;

• Оксена Лисового на должность министра образования и науки;

• Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения;

• Сергея Марченко на должность министра финансов.

Рада назначила Свириденко новым премьер-министром

Дополнение

Ранее Зеленский внес в Раду представление на Сибигу как главу МИД, Шмыгаля - министром обороны.