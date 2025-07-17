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В Раду внесено представление на назначение нового правительства

Киев • УНН

 • 2204 просмотра

В Верховную Раду внесено представление о назначении нового состава Кабинета Министров Украины. Предложено 13 министров, среди которых Михаил Федоров, Алексей Кулеба и Тарас Качка.

В Раду внесено представление на назначение нового правительства

В Верховную Раду внесено представление о назначении нового состава Кабмина. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Так, внесены представления о назначении 13 министров:

• Михаила Федорова на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации;

• Алексея Кулебы на должность вице-премьер-министра – министра развития инфраструктуры и территорий;

• Тараса Качку на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

• Алексея Соболева на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

• Матвея Бидного на должность министра молодежи и спорта;

• Германа Галущенко на должность министра юстиции;

• Светлану Гринчук на должность министра энергетики;

• Дениса Улютина на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

• Наталью Калмыкову на должность министра ветеранов Украины;

• Игоря Клименко на должность министра внутренних дел;

• Оксена Лисового на должность министра образования и науки;

• Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения;

• Сергея Марченко на должность министра финансов.

Рада назначила Свириденко новым премьер-министром17.07.25, 11:49 • 34795 просмотров

Дополнение

Ранее Зеленский внес в Раду представление на Сибигу как главу МИД, Шмыгаля - министром обороны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Лісовий Оксен Васильович
Сергей Марченко
Михаил Федоров
Верховная Рада
Игорь Клименко
Виктор Ляшко
Герман Галущенко
Владимир Зеленский
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