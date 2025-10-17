207 дитячих трансплантацій за 5 років виконали в Україні: з них 87 – в Охматдиті
Київ • УНН
За останні п'ять років в Україні проведено 207 дитячих трансплантацій, з них 87 виконано в "Охматдиті". Наймолодшому пацієнту було 4 місяці, а 19-річна Поліна Костриця отримала донорську печінку від брата.
Команда трансплантологів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" за останні п’ять років успішно пересадила 54 нирки та 33 печінки українським дітям. Наймолодшому з них було всього 4 місяці. Загалом за останні 5 років в Україні було проведено 207 пересадок органів дітям. У Всесвітній день донорства Перша леді Олена Зеленська та Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відвідали лікарню, пише УНН із посиланням на допис Міністерства охорони здоров'я.
Деталі
54 донорські нирки й 33 печінки успішно пересадила дітям команда трансплантологів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"….Наймолодшому з них на момент рятівної операції було всього лише 4 місяці!
У 2021 році в Охматдиті вперше пересадили дитині нирку, а вже у 2022 році - печінку. Тільки цьогоріч лікарня провела 13 операцій: 8 пересадок печінки та 5 нирки.
Першою пацієнткою, яка отримала шанс на життя завдяки донорській печінці, стала 19-річна Поліна Костриця. У 2022 році вона потрапила до лікарні у критичному стані з цирозом печінки, і без термінової операції її шанси прожити хоча б рік становили менш як 50%. На допомогу прийшов її 21-річний брат Єгор, який став донором, пройшовши підготовку. Операція пройшла успішно.
Водночас у Міністерстві охорони здоров’я додають, що "за останні п’ять років в Україні медики виконали вже 207 дитячих трансплантацій - від родинних та неродинних донорів".
В національному листі очікування на трансплантацію наразі, як вказано, перебуває 114 дітей.
У Всесвітній день донорства та трансплантації органів із пацієнтами Охматдиту, які нині живуть із донорськими органами, зустрілися Перша леді України Олена Зеленська разом із Міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком. Вони поспілкувалися з медиками, дітьми та їхніми родинами, які пройшли цей непростий шлях
