Кабмін збільшує фінансування медзакладів та розширює медичні гарантії: які ще рішення ухвалили на тематичному засіданні

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку рішень, пов’язаних із медициною, зокрема щодо фінансування медзакладів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

... на черговому тематичному засіданні Кабміну, присвяченому медицині, у першу чергу підвищуємо рівень фінансування медзакладів. Відтепер знижувальні коефіцієнти (звернень і вартості декларацій), які були доцільними у тилових районах у мирний час, не застосовуватимуться до медзакладів первинки, що працюють у зонах активних або можливих бойових дій