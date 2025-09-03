Кабмін збільшує фінансування медзакладів та розширює медичні гарантії: які ще рішення ухвалили на тематичному засіданні

$41.360.01
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
14:02 • 19223 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 18049 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 18732 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 36620 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 21705 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 23400 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22193 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24118 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 44628 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній арені
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 36627 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 44631 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
УНН Lite
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Зіркові прем'єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 2025
Мессі з'явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисяч
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листування
Кабмін збільшує фінансування медзакладів та розширює медичні гарантії: які ще рішення ухвалили на тематичному засіданні

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень щодо фінансування медзакладів, розширення Програми медичних гарантій та вдосконалення охорони здоров'я. Зокрема, скасовано знижувальні коефіцієнти для первинної ланки в зонах бойових дій та упорядковано закупівлю медичних виробів.

Кабмін збільшує фінансування медзакладів та розширює медичні гарантії: які ще рішення ухвалили на тематичному засіданні

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку рішень, пов’язаних із медициною, зокрема щодо фінансування медзакладів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

... на черговому тематичному засіданні Кабміну, присвяченому медицині, у першу чергу підвищуємо рівень фінансування медзакладів. Відтепер знижувальні коефіцієнти (звернень і вартості декларацій), які були доцільними у тилових районах у мирний час, не застосовуватимуться до медзакладів первинки, що працюють у зонах активних або можливих бойових дій 

- написала Свириденко.

За її словами, сьогодні було ухвалено низка важливих рішень, зокрема:

  • розширено Програму медичних гарантій - збільшується фінансування цивільних закладів охорони здоров’я, які працюють з важкопораненими військовими й травмами війни у цивільних;
    • упорядковано процес закупівлі медвиробів для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями - у рамках підготовки до Національного чекапу здоровʼя. Це 14 позицій, зокрема все необхідне для проведення планового стентування коронарних судин у пацієнтів із хронічними коронарними синдромами. Закупівлею на суму близько 300 млн грн займатимуться Медичні закупівлі України;
      • удосконалюються заходи з охорони здоров’я у закладах дошкільної освіти — зокрема визначено вимоги до облаштування й оснащення медичних осередків і медичних кабінетів у закладах дошкільної освіти. Завдяки цьому рішенню садочки зможуть краще дбати про здоров’я та безпеку вихованців, формувати відповідальне ставлення до власного здоров’я, надавати психологічну підтримку дітям і батькам;
        • ухвалено постанову, яка врегульовує порядок трансплантації за принципом “доміно”, включно з пошуком пар перший реципієнт–другий реципієнт, медичними показаннями першого реципієнта та переліком органів, які можуть мати донорське застосування для другого;
          • унормовано порядок контролю ліків, які ввозяться до країни як гуманітарна допомога, а також врегульовано врегулювали порядок декларування цін. Формувати, декларувати оптово-відпускні ціни і вносити її до Національного каталогу може як безпосередній виробник, так і власник реєстраційних посвідчень на препарати, що виробляються за контрактом на потужностях інших компаній.

            Нагадаємо

            Кабмін рекомендував місцевій владі продовжити 50% пільгу на харчування у дитсадках для багатодітних родин. Уряд також перерозподілив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини.

            Павло Башинський

