Кабмін збільшує фінансування медзакладів та розширює медичні гарантії: які ще рішення ухвалили на тематичному засіданні
Київ • УНН
Кабінет міністрів ухвалив низку рішень щодо фінансування медзакладів, розширення Програми медичних гарантій та вдосконалення охорони здоров'я. Зокрема, скасовано знижувальні коефіцієнти для первинної ланки в зонах бойових дій та упорядковано закупівлю медичних виробів.
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку рішень, пов’язаних із медициною, зокрема щодо фінансування медзакладів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
... на черговому тематичному засіданні Кабміну, присвяченому медицині, у першу чергу підвищуємо рівень фінансування медзакладів. Відтепер знижувальні коефіцієнти (звернень і вартості декларацій), які були доцільними у тилових районах у мирний час, не застосовуватимуться до медзакладів первинки, що працюють у зонах активних або можливих бойових дій
За її словами, сьогодні було ухвалено низка важливих рішень, зокрема:
- розширено Програму медичних гарантій - збільшується фінансування цивільних закладів охорони здоров’я, які працюють з важкопораненими військовими й травмами війни у цивільних;
- упорядковано процес закупівлі медвиробів для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями - у рамках підготовки до Національного чекапу здоровʼя. Це 14 позицій, зокрема все необхідне для проведення планового стентування коронарних судин у пацієнтів із хронічними коронарними синдромами. Закупівлею на суму близько 300 млн грн займатимуться Медичні закупівлі України;
- удосконалюються заходи з охорони здоров’я у закладах дошкільної освіти — зокрема визначено вимоги до облаштування й оснащення медичних осередків і медичних кабінетів у закладах дошкільної освіти. Завдяки цьому рішенню садочки зможуть краще дбати про здоров’я та безпеку вихованців, формувати відповідальне ставлення до власного здоров’я, надавати психологічну підтримку дітям і батькам;
- ухвалено постанову, яка врегульовує порядок трансплантації за принципом “доміно”, включно з пошуком пар перший реципієнт–другий реципієнт, медичними показаннями першого реципієнта та переліком органів, які можуть мати донорське застосування для другого;
- унормовано порядок контролю ліків, які ввозяться до країни як гуманітарна допомога, а також врегульовано врегулювали порядок декларування цін. Формувати, декларувати оптово-відпускні ціни і вносити її до Національного каталогу може як безпосередній виробник, так і власник реєстраційних посвідчень на препарати, що виробляються за контрактом на потужностях інших компаній.
Нагадаємо
Кабмін рекомендував місцевій владі продовжити 50% пільгу на харчування у дитсадках для багатодітних родин. Уряд також перерозподілив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини.