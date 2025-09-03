Кабмин увеличивает финансирование медучреждений и расширяет медицинские гарантии: какие еще решения приняли на тематическом заседании

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял ряд решений, связанных с медициной, в частности по финансированию медучреждений. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

... на очередном тематическом заседании Кабмина, посвященном медицине, в первую очередь повышаем уровень финансирования медучреждений. Отныне понижающие коэффициенты (обращений и стоимости деклараций), которые были целесообразны в тыловых районах в мирное время, не будут применяться к медучреждениям первички, работающим в зонах активных или возможных боевых действий