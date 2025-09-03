Кабмин увеличивает финансирование медучреждений и расширяет медицинские гарантии: какие еще решения приняли на тематическом заседании
Киев • УНН
Кабинет министров принял ряд решений по финансированию медучреждений, расширению Программы медицинских гарантий и совершенствованию здравоохранения. В частности, отменены понижающие коэффициенты для первичного звена в зонах боевых действий и упорядочена закупка медицинских изделий.
Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял ряд решений, связанных с медициной, в частности по финансированию медучреждений. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
... на очередном тематическом заседании Кабмина, посвященном медицине, в первую очередь повышаем уровень финансирования медучреждений. Отныне понижающие коэффициенты (обращений и стоимости деклараций), которые были целесообразны в тыловых районах в мирное время, не будут применяться к медучреждениям первички, работающим в зонах активных или возможных боевых действий
По ее словам, сегодня был принят ряд важных решений, в частности:
- расширена Программа медицинских гарантий - увеличивается финансирование гражданских учреждений здравоохранения, работающих с тяжелоранеными военными и травмами войны у гражданских;
- упорядочен процесс закупки медизделий для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - в рамках подготовки к Национальному чекапу здоровья. Это 14 позиций, в частности все необходимое для проведения планового стентирования коронарных сосудов у пациентов с хроническими коронарными синдромами. Закупкой на сумму около 300 млн грн будут заниматься Медицинские закупки Украины;
- совершенствуются меры по охране здоровья в учреждениях дошкольного образования — в частности определены требования к обустройству и оснащению медицинских центров и медицинских кабинетов в учреждениях дошкольного образования. Благодаря этому решению садики смогут лучше заботиться о здоровье и безопасности воспитанников, формировать ответственное отношение к собственному здоровью, оказывать психологическую поддержку детям и родителям;
- принято постановление, регулирующее порядок трансплантации по принципу “домино”, включая поиск пар первый реципиент–второй реципиент, медицинскими показаниями первого реципиента и перечнем органов, которые могут иметь донорское применение для второго;
- нормирован порядок контроля лекарств, ввозимых в страну как гуманитарная помощь, а также урегулирован порядок декларирования цен. Формировать, декларировать оптово-отпускные цены и вносить их в Национальный каталог может как непосредственный производитель, так и владелец регистрационных удостоверений на препараты, производимые по контракту на мощностях других компаний.
Напомним
