Кабмин увеличивает финансирование медучреждений и расширяет медицинские гарантии: какие еще решения приняли на тематическом заседании

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Кабинет министров принял ряд решений по финансированию медучреждений, расширению Программы медицинских гарантий и совершенствованию здравоохранения. В частности, отменены понижающие коэффициенты для первичного звена в зонах боевых действий и упорядочена закупка медицинских изделий.

Кабмин увеличивает финансирование медучреждений и расширяет медицинские гарантии: какие еще решения приняли на тематическом заседании

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял ряд решений, связанных с медициной, в частности по финансированию медучреждений. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

... на очередном тематическом заседании Кабмина, посвященном медицине, в первую очередь повышаем уровень финансирования медучреждений. Отныне понижающие коэффициенты (обращений и стоимости деклараций), которые были целесообразны в тыловых районах в мирное время, не будут применяться к медучреждениям первички, работающим в зонах активных или возможных боевых действий 

- написала Свириденко.

По ее словам, сегодня был принят ряд важных решений, в частности:

  • расширена Программа медицинских гарантий - увеличивается финансирование гражданских учреждений здравоохранения, работающих с тяжелоранеными военными и травмами войны у гражданских;
    • упорядочен процесс закупки медизделий для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - в рамках подготовки к Национальному чекапу здоровья. Это 14 позиций, в частности все необходимое для проведения планового стентирования коронарных сосудов у пациентов с хроническими коронарными синдромами. Закупкой на сумму около 300 млн грн будут заниматься Медицинские закупки Украины;
      • совершенствуются меры по охране здоровья в учреждениях дошкольного образования — в частности определены требования к обустройству и оснащению медицинских центров и медицинских кабинетов в учреждениях дошкольного образования. Благодаря этому решению садики смогут лучше заботиться о здоровье и безопасности воспитанников, формировать ответственное отношение к собственному здоровью, оказывать психологическую поддержку детям и родителям;
        • принято постановление, регулирующее порядок трансплантации по принципу “домино”, включая поиск пар первый реципиент–второй реципиент, медицинскими показаниями первого реципиента и перечнем органов, которые могут иметь донорское применение для второго;
          • нормирован порядок контроля лекарств, ввозимых в страну как гуманитарная помощь, а также урегулирован порядок декларирования цен. Формировать, декларировать оптово-отпускные цены и вносить их в Национальный каталог может как непосредственный производитель, так и владелец регистрационных удостоверений на препараты, производимые по контракту на мощностях других компаний.

            Напомним

            Кабмин рекомендовал местным властям продлить 50% льготу на питание в детсадах для многодетных семей. Правительство также перераспределило 34 млн грн на водоснабжение для Николаевской области.

            Павел Башинский

