207 детских трансплантаций за 5 лет выполнили в Украине: из них 87 – в Охматдете

Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 7890 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 13367 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 16502 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25 • 11694 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 15889 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 13851 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
17 октября, 11:03 • 15080 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20907 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 50537 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
рф сбила свой самолет во время ночной атаки дронов на Крым - ВМС Украины17 октября, 08:29 • 6916 просмотра
Давний союзник Путина предложил Илону Маску построить тоннель через Берингов пролив: озвучены сумма и период работPhoto17 октября, 09:52 • 3452 просмотра
Орбан обеспечит условия для саммита США-РФ в Будапеште, заявили в Кремле17 октября, 10:41 • 3118 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 17035 просмотра
Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ17 октября, 11:12 • 4672 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 50538 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 77009 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 105435 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 72624 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 96979 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 17228 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 52494 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 100632 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 77074 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 78180 просмотра
207 детских трансплантаций за 5 лет выполнили в Украине: из них 87 – в Охматдете

Киев • УНН

 • 360 просмотра

За последние пять лет в Украине проведено 207 детских трансплантаций, из них 87 выполнено в "Охматдете". Самому младшему пациенту было 4 месяца, а 19-летняя Полина Кострица получила донорскую печень от брата.

207 детских трансплантаций за 5 лет выполнили в Украине: из них 87 – в Охматдете

Команда трансплантологов Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" за последние пять лет успешно пересадила 54 почки и 33 печени украинским детям. Самому младшему из них было всего 4 месяца. Всего за последние 5 лет в Украине было проведено 207 пересадок органов детям. Во Всемирный день донорства Первая леди Елена Зеленская и Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетили больницу, пишет УНН со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

Детали

54 донорские почки и 33 печени успешно пересадила детям команда трансплантологов Национальной детской специализированной больницы "Охматдет"….Самому младшему из них на момент спасительной операции было всего лишь 4 месяца!

- говорится в сообщении.

В 2021 году в Охматдете впервые пересадили ребенку почку, а уже в 2022 году - печень. Только в этом году больница провела 13 операций: 8 пересадок печени и 5 почки.

Первой пациенткой, которая получила шанс на жизнь благодаря донорской печени, стала 19-летняя Полина Кострица. В 2022 году она попала в больницу в критическом состоянии с циррозом печени, и без срочной операции ее шансы прожить хотя бы год составляли менее 50%. На помощь пришел ее 21-летний брат Егор, который стал донором, пройдя подготовку. Операция прошла успешно.

В то же время в Министерстве здравоохранения добавляют, что "за последние пять лет в Украине медики выполнили уже 207 детских трансплантаций - от родственных и неродственных доноров". 

В национальном листе ожидания на трансплантацию сейчас, как указано, находится 114 детей.

Во Всемирный день донорства и трансплантации органов с пациентами Охматдета, которые сейчас живут с донорскими органами, встретились Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с Министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. Они пообщались с медиками, детьми и их семьями, которые прошли этот непростой путь

Кабмин увеличивает финансирование медучреждений и расширяет медицинские гарантии: какие еще решения приняли на тематическом заседании03.09.25, 22:53 • 3830 просмотров

Алена Уткина

Здоровье
Кабинет Министров Украины
Виктор Ляшко
Украина
Елена Зеленская