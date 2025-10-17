207 детских трансплантаций за 5 лет выполнили в Украине: из них 87 – в Охматдете
Киев • УНН
За последние пять лет в Украине проведено 207 детских трансплантаций, из них 87 выполнено в "Охматдете". Самому младшему пациенту было 4 месяца, а 19-летняя Полина Кострица получила донорскую печень от брата.
Команда трансплантологов Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" за последние пять лет успешно пересадила 54 почки и 33 печени украинским детям. Самому младшему из них было всего 4 месяца. Всего за последние 5 лет в Украине было проведено 207 пересадок органов детям. Во Всемирный день донорства Первая леди Елена Зеленская и Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетили больницу, пишет УНН со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.
Детали
54 донорские почки и 33 печени успешно пересадила детям команда трансплантологов Национальной детской специализированной больницы "Охматдет"….Самому младшему из них на момент спасительной операции было всего лишь 4 месяца!
В 2021 году в Охматдете впервые пересадили ребенку почку, а уже в 2022 году - печень. Только в этом году больница провела 13 операций: 8 пересадок печени и 5 почки.
Первой пациенткой, которая получила шанс на жизнь благодаря донорской печени, стала 19-летняя Полина Кострица. В 2022 году она попала в больницу в критическом состоянии с циррозом печени, и без срочной операции ее шансы прожить хотя бы год составляли менее 50%. На помощь пришел ее 21-летний брат Егор, который стал донором, пройдя подготовку. Операция прошла успешно.
В то же время в Министерстве здравоохранения добавляют, что "за последние пять лет в Украине медики выполнили уже 207 детских трансплантаций - от родственных и неродственных доноров".
В национальном листе ожидания на трансплантацию сейчас, как указано, находится 114 детей.
Во Всемирный день донорства и трансплантации органов с пациентами Охматдета, которые сейчас живут с донорскими органами, встретились Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с Министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. Они пообщались с медиками, детьми и их семьями, которые прошли этот непростой путь
Кабмин увеличивает финансирование медучреждений и расширяет медицинские гарантии: какие еще решения приняли на тематическом заседании03.09.25, 22:53 • 3830 просмотров