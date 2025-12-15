Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
Киев • УНН
Массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают полным отключением электроэнергии, особенно на востоке страны.
Волна массированных российских атак ставит энергетическую сеть Украины на грань коллапса, поскольку москва стремится деморализовать страну, а Белый дом оказывает давление на Киев с целью подписания мирного соглашения. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц и аналитиков, знакомых с ситуацией, передает УНН.
Детали
Серия российских ударов беспилотниками и ракетами по энергетической инфраструктуре началась в октябре и с тех пор привела к серьезным перебоям в электроснабжении по всей Украине с наступлением зимних холодов.
Удары угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада — где сейчас производится большая часть электроэнергии Украины — на восток, что фактически разделит страну на две части, заявили несколько человек, знакомых с кризисом.
"Мы, если не на грани" полного отключения электроэнергии на востоке страны, "то очень близки к этому", - сказал высокопоставленный европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.
Эксперты сходятся во мнении, что практически невозможно точно предсказать, сколько атак потребуется россии для достижения цели полного отключения электроэнергии в части страны, включая Киев, поскольку это будет зависеть от того, какие цели будут поражены и имеет ли Украина резервные запасы для быстрого восстановления.
Однако Украина, которая долгое время страдала от энергетических атак, безусловно, находится в одном из худших своих положений. Бомбардировочная кампания также ослабила и без того ограниченные возможности ПВО, выявив серьезные уязвимости, которые могут усложнить защиту оставшейся части энергосистемы, добавляет издание.
В Киеве жители уже проводят до 16 часов в сутки без электричества, а предприятия работают в основном на генераторах.
Издание отмечает, что одним из предложенных Киевом решений может стать энергетическое перемирие, в рамках которого россия прекратит атаки на энергетическую инфраструктуру, а Украина — атаки на дальние расстояния по российской нефтегазовой инфраструктуре. В четверг и пятницу украинские службы безопасности заявили, что украинские беспилотники атаковали и вывели из строя российскую нефтяную платформу в Каспийском море.
Однако москва на прошлой неделе заявила, что не готова рассматривать такую меру. Представитель кремля дмитрий песков заявил, что россия работает над "миром, а не над прекращением огня".
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что он "готов" к энергетическому перемирию, но что "Соединенные Штаты считают, что мы близки к соглашению", которое только реализованное может заложить основу для полного прекращения огня.
В то время как многочасовые отключения электроэнергии, темные улицы и рев дизельных генераторов являются привычными явлениями в Киеве военного времени, этой зимой атаки кажутся более частыми и целенаправленными.
