$42.190.08
49.470.05
ukenru
12:05 • 298 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 2996 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 9196 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 12265 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 15009 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 15936 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 17190 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 23943 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 32602 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28689 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.9м/с
78%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности15 декабря, 03:20 • 21438 просмотра
Москву атаковали беспилотники: раздавались взрывы, местные аэропорты приостанавливали работу15 декабря, 04:27 • 4458 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 15939 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 21764 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших09:49 • 5486 просмотра
публикации
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 988 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 68227 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 84437 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 70510 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 79827 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Александр Стабб
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 17722 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 35185 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 36778 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 41333 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 76020 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
BFM TV

Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают полным отключением электроэнергии, особенно на востоке страны.

Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ

Волна массированных российских атак ставит энергетическую сеть Украины на грань коллапса, поскольку москва стремится деморализовать страну, а Белый дом оказывает давление на Киев с целью подписания мирного соглашения. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц и аналитиков, знакомых с ситуацией, передает УНН.

Детали

Серия российских ударов беспилотниками и ракетами по энергетической инфраструктуре началась в октябре и с тех пор привела к серьезным перебоям в электроснабжении по всей Украине с наступлением зимних холодов.

Удары угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада — где сейчас производится большая часть электроэнергии Украины — на восток, что фактически разделит страну на две части, заявили несколько человек, знакомых с кризисом.

"Мы, если не на грани" полного отключения электроэнергии на востоке страны, "то очень близки к этому", - сказал высокопоставленный европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Эксперты сходятся во мнении, что практически невозможно точно предсказать, сколько атак потребуется россии для достижения цели полного отключения электроэнергии в части страны, включая Киев, поскольку это будет зависеть от того, какие цели будут поражены и имеет ли Украина резервные запасы для быстрого восстановления.

Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных11.12.25, 13:59 • 23487 просмотров

Однако Украина, которая долгое время страдала от энергетических атак, безусловно, находится в одном из худших своих положений. Бомбардировочная кампания также ослабила и без того ограниченные возможности ПВО, выявив серьезные уязвимости, которые могут усложнить защиту оставшейся части энергосистемы, добавляет издание.

В Киеве жители уже проводят до 16 часов в сутки без электричества, а предприятия работают в основном на генераторах.

Издание отмечает, что одним из предложенных Киевом решений может стать энергетическое перемирие, в рамках которого россия прекратит атаки на энергетическую инфраструктуру, а Украина — атаки на дальние расстояния по российской нефтегазовой инфраструктуре. В четверг и пятницу украинские службы безопасности заявили, что украинские беспилотники атаковали и вывели из строя российскую нефтяную платформу в Каспийском море.

Однако москва на прошлой неделе заявила, что не готова рассматривать такую меру. Представитель кремля дмитрий песков заявил, что россия работает над "миром, а не над прекращением огня".

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что он "готов" к энергетическому перемирию, но что "Соединенные Штаты считают, что мы близки к соглашению", которое только реализованное может заложить основу для полного прекращения огня.

В то время как многочасовые отключения электроэнергии, темные улицы и рев дизельных генераторов являются привычными явлениями в Киеве военного времени, этой зимой атаки кажутся более частыми и целенаправленными.

рф атаковала энергетику в 5 областях, загорелись зернохранилища в порту Одессы - вице-премьер13.12.25, 10:31 • 4193 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
The Washington Post
Белый дом
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев