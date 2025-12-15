Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ

Волна массированных российских атак ставит энергетическую сеть Украины на грань коллапса, поскольку москва стремится деморализовать страну, а Белый дом оказывает давление на Киев с целью подписания мирного соглашения. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц и аналитиков, знакомых с ситуацией, передает УНН.

Детали

Серия российских ударов беспилотниками и ракетами по энергетической инфраструктуре началась в октябре и с тех пор привела к серьезным перебоям в электроснабжении по всей Украине с наступлением зимних холодов.

Удары угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада — где сейчас производится большая часть электроэнергии Украины — на восток, что фактически разделит страну на две части, заявили несколько человек, знакомых с кризисом.

"Мы, если не на грани" полного отключения электроэнергии на востоке страны, "то очень близки к этому", - сказал высокопоставленный европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Эксперты сходятся во мнении, что практически невозможно точно предсказать, сколько атак потребуется россии для достижения цели полного отключения электроэнергии в части страны, включая Киев, поскольку это будет зависеть от того, какие цели будут поражены и имеет ли Украина резервные запасы для быстрого восстановления.

Однако Украина, которая долгое время страдала от энергетических атак, безусловно, находится в одном из худших своих положений. Бомбардировочная кампания также ослабила и без того ограниченные возможности ПВО, выявив серьезные уязвимости, которые могут усложнить защиту оставшейся части энергосистемы, добавляет издание.

В Киеве жители уже проводят до 16 часов в сутки без электричества, а предприятия работают в основном на генераторах.

Издание отмечает, что одним из предложенных Киевом решений может стать энергетическое перемирие, в рамках которого россия прекратит атаки на энергетическую инфраструктуру, а Украина — атаки на дальние расстояния по российской нефтегазовой инфраструктуре. В четверг и пятницу украинские службы безопасности заявили, что украинские беспилотники атаковали и вывели из строя российскую нефтяную платформу в Каспийском море.

Однако москва на прошлой неделе заявила, что не готова рассматривать такую меру. Представитель кремля дмитрий песков заявил, что россия работает над "миром, а не над прекращением огня".

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что он "готов" к энергетическому перемирию, но что "Соединенные Штаты считают, что мы близки к соглашению", которое только реализованное может заложить основу для полного прекращения огня.

В то время как многочасовые отключения электроэнергии, темные улицы и рев дизельных генераторов являются привычными явлениями в Киеве военного времени, этой зимой атаки кажутся более частыми и целенаправленными.

