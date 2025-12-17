Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки
18 грудня у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
У більшості регіонів України 18 грудня діятимуть графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
В Укренерго наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
