ukenru
15:43 • 2614 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 10788 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 24119 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 18432 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 18294 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 19097 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20266 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18083 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27636 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46707 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Меню
Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки

Київ • УНН

 • 68 перегляди

18 грудня у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки

У більшості регіонів України 18 грудня діятимуть графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться16.12.25, 17:35 • 38597 переглядiв

В Укренерго наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Атака рф на енергетику на Одещині призвела до надзвичайної ситуації державного рівня17.12.25, 14:00 • 2300 переглядiв

Антоніна Туманова

Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна