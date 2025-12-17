$42.180.06
Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики

Киев • УНН

 • 546 просмотра

18 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики

В большинстве регионов Украины 18 декабря будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 18 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся

В Укрэнерго подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Атака рф на энергетику в Одесской области привела к чрезвычайной ситуации государственного уровня

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина