Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики

В большинстве регионов Украины 18 декабря будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 18 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

