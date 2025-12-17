Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики
Киев • УНН
18 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В большинстве регионов Украины 18 декабря будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 18 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся16.12.25, 17:35 • 38638 просмотров
В Укрэнерго подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Атака рф на энергетику в Одесской области привела к чрезвычайной ситуации государственного уровня17.12.25, 14:00 • 2330 просмотров