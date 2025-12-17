ЦПД спростував фейк про підготовку до зниження мобілізаційного віку в Україні

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО офіційно заперечив інформацію про плани влади щодо зниження мобілізаційного віку та призову студентів. Повідомлення, що масово поширюються у мережі, є частиною цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції ворога, спрямованої на дестабілізацію ситуації в країні – наголосили в ЦПД, пише УНН.

Деталі

Приводом для поширення дезінформації стали фотографії оголошень, нібито розміщених в одному з аграрних коледжів. У них ішлося про "актуалізацію даних військового обліку" студентів у період з 22 по 30 грудня.

Фахівці Центру провели перевірку та встановили, що подібних повідомлень немає ані на офіційному сайті закладу, ані на його сторінках у соцмережах. Це вказує на ймовірну підробку візуального оформлення навчального закладу з метою маніпуляції.

Насправді станом на сьогодні жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні не ухвалено і не готується. Відповідні твердження не мають під собою жодної фактологічної основи – заявили в ЦПД.

У ЦПД наголошують, що подібні вкиди мають на меті посіяти паніку серед молоді та їхніх батьків, а також підірвати довіру до державних інституцій. Головне завдання такої кампанії – нагнітання страху та дискредитація мобілізаційних процесів в Україні.

