ЦПД спростував фейк про підготовку до зниження мобілізаційного віку в Україні
Центр протидії дезінформації при РНБО заперечив інформацію про зниження мобілізаційного віку та призов студентів. ЦПД назвав це ворожою ІПСО, спрямованою на дестабілізацію ситуації в країні.
Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО офіційно заперечив інформацію про плани влади щодо зниження мобілізаційного віку та призову студентів. Повідомлення, що масово поширюються у мережі, є частиною цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції ворога, спрямованої на дестабілізацію ситуації в країні – наголосили в ЦПД, пише УНН.
Деталі
Приводом для поширення дезінформації стали фотографії оголошень, нібито розміщених в одному з аграрних коледжів. У них ішлося про "актуалізацію даних військового обліку" студентів у період з 22 по 30 грудня.
Фахівці Центру провели перевірку та встановили, що подібних повідомлень немає ані на офіційному сайті закладу, ані на його сторінках у соцмережах. Це вказує на ймовірну підробку візуального оформлення навчального закладу з метою маніпуляції.
Насправді станом на сьогодні жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні не ухвалено і не готується. Відповідні твердження не мають під собою жодної фактологічної основи
У ЦПД наголошують, що подібні вкиди мають на меті посіяти паніку серед молоді та їхніх батьків, а також підірвати довіру до державних інституцій. Головне завдання такої кампанії – нагнітання страху та дискредитація мобілізаційних процесів в Україні.
