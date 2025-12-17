ЦПД спростував фейк про підготовку до зниження мобілізаційного віку в Україні

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 4602 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 13117 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 27801 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 20466 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 19773 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 19748 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20678 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18255 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27772 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46902 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.6м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto17 грудня, 09:06 • 15520 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА17 грудня, 10:06 • 13305 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 17 грудня, 11:01 • 11615 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 10196 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 9542 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 9660 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 9010 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 8408 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 27800 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 34230 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Антоніу Кошта
Джорджа Мелоні
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Італія
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Бельгія
Реклама
УНН Lite
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 1434 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 10244 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 20885 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 55875 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 73034 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Time (журнал)
Протипіхотна міна

ЦПД спростував фейк про підготовку до зниження мобілізаційного віку в Україні

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Центр протидії дезінформації при РНБО заперечив інформацію про зниження мобілізаційного віку та призов студентів. ЦПД назвав це ворожою ІПСО, спрямованою на дестабілізацію ситуації в країні.

ЦПД спростував фейк про підготовку до зниження мобілізаційного віку в Україні

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО офіційно заперечив інформацію про плани влади щодо зниження мобілізаційного віку та призову студентів. Повідомлення, що масово поширюються у мережі, є частиною цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції ворога, спрямованої на дестабілізацію ситуації в країні – наголосили в ЦПД, пише УНН.

Деталі

Приводом для поширення дезінформації стали фотографії оголошень, нібито розміщених в одному з аграрних коледжів. У них ішлося про "актуалізацію даних військового обліку" студентів у період з 22 по 30 грудня. 

рф використовує відключення світла в Україні для інформаційних спецоперацій - ЦПД12.12.25, 07:44 • 3848 переглядiв

Фахівці Центру провели перевірку та встановили, що подібних повідомлень немає ані на офіційному сайті закладу, ані на його сторінках у соцмережах. Це вказує на ймовірну підробку візуального оформлення навчального закладу з метою маніпуляції.

Насправді станом на сьогодні жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні не ухвалено і не готується. Відповідні твердження не мають під собою жодної фактологічної основи 

– заявили в ЦПД.

У ЦПД наголошують, що подібні вкиди мають на меті посіяти паніку серед молоді та їхніх батьків, а також підірвати довіру до державних інституцій. Головне завдання такої кампанії – нагнітання страху та дискредитація мобілізаційних процесів в Україні.

У РНБО спростували інформацію про 360 тисяч російських військових у білорусі17.12.25, 15:15 • 2064 перегляди

Степан Гафтко

Суспільство
російська пропаганда
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Соціальна мережа
Мобілізація
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рада національної безпеки і оборони України
Україна