ЦПД опроверг фейк о подготовке к снижению мобилизационного возраста в Украине

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 4898 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 13471 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 28263 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 20747 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 19971 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 19846 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 20750 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18283 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27794 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46942 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
88%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto17 декабря, 09:06 • 15692 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА17 декабря, 10:06 • 13475 просмотра
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"17 декабря, 11:01 • 11765 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 10376 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 10014 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 10110 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 9334 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 8674 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 28252 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 34393 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Италия
Соединённые Штаты
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22 • 1562 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 10459 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 20960 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 55936 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 73088 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Time (журнал)

ЦПД опроверг фейк о подготовке к снижению мобилизационного возраста в Украине

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг информацию о снижении мобилизационного возраста и призыве студентов. ЦПД назвал это вражеской ИПСО, направленной на дестабилизацию ситуации в стране.

ЦПД опроверг фейк о подготовке к снижению мобилизационного возраста в Украине

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО официально опроверг информацию о планах властей по снижению мобилизационного возраста и призыву студентов. Сообщения, массово распространяемые в сети, являются частью целенаправленной информационно-психологической операции врага, направленной на дестабилизацию ситуации в стране – подчеркнули в ЦПД, пишет УНН.

Подробности

Поводом для распространения дезинформации стали фотографии объявлений, якобы размещенных в одном из аграрных колледжей. В них говорилось об "актуализации данных воинского учета" студентов в период с 22 по 30 декабря. 

РФ использует отключения света в Украине для информационных спецопераций - ЦПД12.12.25, 07:44 • 3848 просмотров

Специалисты Центра провели проверку и установили, что подобных сообщений нет ни на официальном сайте учреждения, ни на его страницах в соцсетях. Это указывает на вероятную подделку визуального оформления учебного заведения с целью манипуляции.

На самом деле, по состоянию на сегодня никаких решений о снижении мобилизационного возраста в Украине не принято и не готовится. Соответствующие утверждения не имеют под собой никакой фактологической основы 

– заявили в ЦПД.

В ЦПД отмечают, что подобные вбросы имеют целью посеять панику среди молодежи и их родителей, а также подорвать доверие к государственным институтам. Главная задача такой кампании – нагнетание страха и дискредитация мобилизационных процессов в Украине.

В СНБО опровергли информацию о 360 тысячах российских военных в беларуси17.12.25, 15:15 • 2096 просмотров

Степан Гафтко

Общество
российская пропаганда
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Социальная сеть
Мобилизация
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина