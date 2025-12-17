ЦПД опроверг фейк о подготовке к снижению мобилизационного возраста в Украине
Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг информацию о снижении мобилизационного возраста и призыве студентов. ЦПД назвал это вражеской ИПСО, направленной на дестабилизацию ситуации в стране.
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО официально опроверг информацию о планах властей по снижению мобилизационного возраста и призыву студентов. Сообщения, массово распространяемые в сети, являются частью целенаправленной информационно-психологической операции врага, направленной на дестабилизацию ситуации в стране – подчеркнули в ЦПД, пишет УНН.
Поводом для распространения дезинформации стали фотографии объявлений, якобы размещенных в одном из аграрных колледжей. В них говорилось об "актуализации данных воинского учета" студентов в период с 22 по 30 декабря.
Специалисты Центра провели проверку и установили, что подобных сообщений нет ни на официальном сайте учреждения, ни на его страницах в соцсетях. Это указывает на вероятную подделку визуального оформления учебного заведения с целью манипуляции.
На самом деле, по состоянию на сегодня никаких решений о снижении мобилизационного возраста в Украине не принято и не готовится. Соответствующие утверждения не имеют под собой никакой фактологической основы
В ЦПД отмечают, что подобные вбросы имеют целью посеять панику среди молодежи и их родителей, а также подорвать доверие к государственным институтам. Главная задача такой кампании – нагнетание страха и дискредитация мобилизационных процессов в Украине.
