В СНБО опровергли информацию о 360 тысячах российских военных в беларуси

Распространяемая в отдельных медиа информация о якобы 360 тысячах российских военных на территории беларуси не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм-канал Центр противодействия дезинформации Украины.

По данным ЦПД, заявления о "360 тысячах российских военных в беларуси", распространяемые в отдельных медиа, являются элементом информационной манипуляции и нагнетания страхов.

"Эти сообщения не отражают реальной военной обстановки", - говорится в сообщении.

В настоящее время москва не имеет на территории беларуси ресурсов и возможностей для масштабного наступления в ближайшей перспективе.

"Это подтверждают также официальные заявления армии и разведки Литвы. По данным литовских оборонных ведомств, в беларуси сейчас находится лишь несколько тысяч военнослужащих рф, а не сотни тысяч, как утверждается в сообщениях медиа. Доверяйте официальным источникам информации!" - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

ЦПД сообщает об активизации вербовочной кампании рф в Иране для пополнения войск. Иранцам предлагают 20 тысяч долларов "подъемных" и 2 тысячи долларов ежемесячно за присоединение к российской армии.