В СНБО опровергли информацию о 360 тысячах российских военных в беларуси

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 1780 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 10390 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 10563 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 11303 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 13984 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 17805 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 16434 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 26971 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45633 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37734 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
98%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении нефти РФ - Стефанишина17 декабря, 03:36 • 5158 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 22834 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 12442 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 21105 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto09:06 • 6574 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 10390 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 21156 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 38570 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 52886 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 54431 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 1748 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 12474 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 53103 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 70369 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 69817 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Старлинк

В СНБО опровергли информацию о 360 тысячах российских военных в беларуси

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Информация о 360 тысячах российских военных в беларуси не соответствует действительности. По данным ЦПД и разведки Литвы, там находится лишь несколько тысяч военнослужащих рф.

В СНБО опровергли информацию о 360 тысячах российских военных в беларуси

Распространяемая в отдельных медиа информация о якобы 360 тысячах российских военных на территории беларуси не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм-канал Центр противодействия дезинформации Украины.

По данным ЦПД, заявления о "360 тысячах российских военных в беларуси", распространяемые в отдельных медиа, являются элементом информационной манипуляции и нагнетания страхов.

"Эти сообщения не отражают реальной военной обстановки", - говорится в сообщении.

В настоящее время москва не имеет на территории беларуси ресурсов и возможностей для масштабного наступления в ближайшей перспективе.

"Это подтверждают также официальные заявления армии и разведки Литвы. По данным литовских оборонных ведомств, в беларуси сейчас находится лишь несколько тысяч военнослужащих рф, а не сотни тысяч, как утверждается в сообщениях медиа. Доверяйте официальным источникам информации!" - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

ЦПД сообщает об активизации вербовочной кампании рф в Иране для пополнения войск. Иранцам предлагают 20 тысяч долларов "подъемных" и 2 тысячи долларов ежемесячно за присоединение к российской армии.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Беларусь
Литва
Иран