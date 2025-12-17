У РНБО спростували інформацію про 360 тисяч російських військових у білорусі

Поширювана в окремих медіа інформація про нібито 360 тисяч російських військових на території білорусі не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм-канал Центр протидії дезінформації України.

За даними ЦПД, заяви про "360 тисяч російських військових у білорусі", які поширюються у окремих медіа, є елементом інформаційної маніпуляції та нагнітання страхів.

"Ці повідомлення не відображають реальної військової обстановки" - йдеться у дописі.

Наразі москва не має на території білорусі ресурсів і можливостей для масштабного наступу у найближчій перспективі.

"Це підтверджують також офіційні заяви армії та розвідки Литви. За даними литовських оборонних відомств, у білорусі наразі перебуває лише кілька тисяч військовослужбовців рф, а не сотні тисяч, як стверджується у повідомленнях медіа.Довіряйте офіційним джерелам інформації!" - наголошують у Центрі протидії дезінформації

