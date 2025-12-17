У РНБО спростували інформацію про 360 тисяч російських військових у білорусі

$42.180.06
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 10268 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
10:56 • 10489 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 11232 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 13927 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 17787 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 16417 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26960 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20 • 45616 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37713 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
До Сенату США внесли законопроєкт про санкції щодо нафти рф - Стефанішина
17 грудня, 03:36
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа
17 грудня, 04:37
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
17 грудня, 06:16
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
17 грудня, 07:15
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонт
09:06
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
11:22 • 10268 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
17 грудня, 07:15
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ
16 грудня, 14:38
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід
16 грудня, 12:02
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex
16 грудня, 10:19
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Білий дім
Польща
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
12:18
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
17 грудня, 06:16
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате
13 грудня, 11:26
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Starlink

У РНБО спростували інформацію про 360 тисяч російських військових у білорусі

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Інформація про 360 тисяч російських військових у білорусі не відповідає дійсності. За даними ЦПД та розвідки Литви, там перебуває лише кілька тисяч військовослужбовців рф.

У РНБО спростували інформацію про 360 тисяч російських військових у білорусі

Поширювана в окремих медіа інформація про нібито 360 тисяч російських військових на території білорусі не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм-канал Центр протидії дезінформації України.

За даними ЦПД, заяви про "360 тисяч російських військових у білорусі", які поширюються у окремих медіа, є елементом інформаційної маніпуляції та нагнітання страхів.

"Ці повідомлення не відображають реальної військової обстановки" - йдеться у дописі.

Наразі москва не має на території білорусі ресурсів і можливостей для масштабного наступу у найближчій перспективі.

"Це підтверджують також офіційні заяви армії та розвідки Литви. За даними литовських оборонних відомств, у білорусі наразі перебуває лише кілька тисяч військовослужбовців рф, а не сотні тисяч, як стверджується у повідомленнях медіа.Довіряйте офіційним джерелам інформації!" - наголошують у Центрі протидії дезінформації

Нагадаємо

ЦПД повідомляє про активізацію вербувальної кампанії рф в Ірані для поповнення військ. Іранцям пропонують 20 тисяч доларів "підйомних" та 2 тисячі доларів щомісяця за приєднання до російської армії.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Білорусь
Литва
Іран