В Арцизі на Одещині світла може не бути найближчий тиждень - мер

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Мер Арциза повідомив, що енергетики не планують відновлювати електропостачання в місті протягом тижня. Для сіл та військового містечка прогноз також незадовільний, водопостачання буде за графіком.

В Арцизі на Одещині світла може не бути найближчий тиждень - мер

У місті Арциз, що на Одещині, за даними від енергетиків очікувати підключення світла у найближчий тиждень не варто. Про це повідомив міський голова Арцизу Сергій Парпуланський, передає УНН

У м. Арциз за даними від енергетиків очікувати підключення (світла - ред.) в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто 

- повідомив мер.

За словами Парпуланського, дещо кращою є ситуація може бути для сел, а також для військового містечка. Але наразі прогноз також незадовільний.

рф атакувала енергетику у 5 областях, загорілися зерносховища в порту Одеси - віцепрем'єр13.12.25, 10:31 • 3408 переглядiв

Щодо водопостачання - будемо подавати за графіком 

- додав міський голова.

Терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі наразі невідомі — голова МВА Лисак13.12.25, 16:29 • 2736 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Село
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Одеська область
Арциз