В Арцизі на Одещині світла може не бути найближчий тиждень - мер

У місті Арциз, що на Одещині, за даними від енергетиків очікувати підключення світла у найближчий тиждень не варто. Про це повідомив міський голова Арцизу Сергій Парпуланський, передає УНН.

