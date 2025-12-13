В Арцизі на Одещині світла може не бути найближчий тиждень - мер
Київ • УНН
Мер Арциза повідомив, що енергетики не планують відновлювати електропостачання в місті протягом тижня. Для сіл та військового містечка прогноз також незадовільний, водопостачання буде за графіком.
У місті Арциз, що на Одещині, за даними від енергетиків очікувати підключення світла у найближчий тиждень не варто. Про це повідомив міський голова Арцизу Сергій Парпуланський, передає УНН.
У м. Арциз за даними від енергетиків очікувати підключення (світла - ред.) в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто
За словами Парпуланського, дещо кращою є ситуація може бути для сел, а також для військового містечка. Але наразі прогноз також незадовільний.
рф атакувала енергетику у 5 областях, загорілися зерносховища в порту Одеси - віцепрем'єр13.12.25, 10:31 • 3408 переглядiв
Щодо водопостачання - будемо подавати за графіком
Терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі наразі невідомі — голова МВА Лисак13.12.25, 16:29 • 2736 переглядiв