В Арцизе Одесской области света может не быть ближайшую неделю - мэр
Киев • УНН
Мэр Арциза сообщил, что энергетики не планируют восстанавливать электроснабжение в городе в течение недели. Для сел и военного городка прогноз также неудовлетворительный, водоснабжение будет по графику.
В городе Арциз Одесской области, по данным энергетиков, ожидать подключения света в ближайшую неделю не стоит. Об этом сообщил городской голова Арциза Сергей Парпуланский, передает УНН.
В г. Арциз по данным от энергетиков ожидать подключения (света - ред.) в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит
По словам Парпуланского, несколько лучше ситуация может быть для сел, а также для военного городка. Но пока прогноз также неудовлетворительный.
Что касается водоснабжения - будем подавать по графику
