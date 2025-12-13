$42.270.00
15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07
В Арцизе Одесской области света может не быть ближайшую неделю - мэр

Киев • УНН

 4 просмотра

Мэр Арциза сообщил, что энергетики не планируют восстанавливать электроснабжение в городе в течение недели. Для сел и военного городка прогноз также неудовлетворительный, водоснабжение будет по графику.

В Арцизе Одесской области света может не быть ближайшую неделю - мэр

В городе Арциз Одесской области, по данным энергетиков, ожидать подключения света в ближайшую неделю не стоит. Об этом сообщил городской голова Арциза Сергей Парпуланский, передает УНН

В г. Арциз по данным от энергетиков ожидать подключения (света - ред.) в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит 

- сообщил мэр.

По словам Парпуланского, несколько лучше ситуация может быть для сел, а также для военного городка. Но пока прогноз также неудовлетворительный.

рф атаковала энергетику в 5 областях, загорелись зернохранилища в порту Одессы - вице-премьер13.12.25, 10:31 • 3392 просмотра

Что касается водоснабжения - будем подавать по графику 

- добавил городской голова.

Сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе пока неизвестны — глава ГВА Лысак13.12.25, 16:29 • 2714 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Село
