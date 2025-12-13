$42.270.00
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 5904 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 7004 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 9064 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 9994 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 9720 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 11847 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 13449 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12128 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12607 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень - Укренерго

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Укренерго оголосило про застосування графіків погодинних відключень електроенергії 14 грудня у більшості регіонів України. Причиною названо наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень - Укренерго

У більшості регіонів України завтра діятимуть графіки відключень. Про це повідомляє Укренерго, але не уточнює, скільки черг буде без світла, передає УНН.

Завтра, 14 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- йдеться у повідомленні.

рф атакувала енергетику у 5 областях, загорілися зерносховища в порту Одеси - віцепрем'єр13.12.25, 10:31

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна