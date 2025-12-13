Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень - Укренерго

У більшості регіонів України завтра діятимуть графіки відключень. Про це повідомляє Укренерго, але не уточнює, скільки черг буде без світла, передає УНН.

Завтра, 14 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

У компанії зауважили, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні