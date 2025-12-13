Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень - Укренерго
Київ • УНН
Укренерго оголосило про застосування графіків погодинних відключень електроенергії 14 грудня у більшості регіонів України. Причиною названо наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
У більшості регіонів України завтра діятимуть графіки відключень. Про це повідомляє Укренерго, але не уточнює, скільки черг буде без світла, передає УНН.
Завтра, 14 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії зауважили, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
