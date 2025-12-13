$42.270.00
15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 6870 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 7788 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 9808 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 10294 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30 • 10006 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 11947 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 13512 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12173 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 12643 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 55377 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Укрэнерго объявило о применении графиков почасовых отключений электроэнергии 14 декабря в большинстве регионов Украины. Причиной названы последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений - Укрэнерго

В большинстве регионов Украины завтра будут действовать графики отключений. Об этом сообщает Укрэнерго, но не уточняет, сколько очередей будет без света, передает УНН.

Завтра, 14 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании отметили, что причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Общество Экономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина