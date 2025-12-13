Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений - Укрэнерго
Киев • УНН
Укрэнерго объявило о применении графиков почасовых отключений электроэнергии 14 декабря в большинстве регионов Украины. Причиной названы последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В большинстве регионов Украины завтра будут действовать графики отключений. Об этом сообщает Укрэнерго, но не уточняет, сколько очередей будет без света, передает УНН.
Завтра, 14 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании отметили, что причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
