Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго

Харківську область на ранок перевели на аварійні відключення електроенергії, у більшості регіонів діють графіки. рф уночі знову атакувала енергетику, через що повністю знеструмлено споживачів на підконтрольній частині Донеччини, загалом найскладніша ситуація в Одеській та Донецькій областях, де досі без світла понад 700 тисяч споживачів, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Наслідки обстрілів

"Ситуація в енергосистемі України, попри безперервний тиск ворога, залишається складною, але контрольованою. російські війська щодня намагаються вивести з ладу об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прифронтових і прикордонних регіонах", - повідомили у Міненерго.

Як зазначається, "найбільш складною залишається ситуація в Одеській та Донецькій областях".

"Зокрема, внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області станом на ранок повністю знеструмлені споживачі регіону", - повідомили в Міненерго, додавши, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато, однак ремонти на прифронтових територіях ускладнені постійними обстрілами.

Майже 330 тисяч родин на Одещині отримали світло після російського обстрілу

В Укренерго уточнили, що "вночі ворог здійснив атаки на енергооб’єкти у кількох областях". І що внаслідок цього "на ранок повністю знеструмлені споживачі на підконтрольній частині Донеччини". "Також є нові знеструмлення на Дніпропетровщині та Миколаївщині", - повідомили в Укренерго.

"В Одеській області електропостачання вже відновлено для понад 334 тисяч споживачів, водночас без світла залишаються 278 тисяч абонентів. На Донеччині без електропостачання залишаються 427 тисяч споживачів", - повідомили в Міненерго.

Графіки та екстрені відключення

"Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему - у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення", - зазначили в Укренерго.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Через складну ситуацію в енергосистемі - у Харківській області на ранок застосовані аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень в області наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації - повідомили в Укренерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії тримається на рівні, що відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 16 грудня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня. Вчора, 15 грудня, добовий максимум споживання був увечері - на 5,8% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина змін - застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання у більшості регіонів України.

"У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

