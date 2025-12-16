Майже 330 тисяч родин на Одещині отримали світло після російського обстрілу

$42.250.05
49.650.19
ukenru
08:08 • 1994 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 3090 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
03:55 • 11234 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 20269 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 17159 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 16709 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 15603 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 11888 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10703 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14332 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
89%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 16774 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин03:17 • 9236 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск03:38 • 4646 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків04:06 • 3364 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 12579 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 51466 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 47644 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 54383 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 101415 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 119556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 33246 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 50526 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 51137 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 55128 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 89903 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
The New York Times
Фільм
Fox News

Майже 330 тисяч родин на Одещині отримали світло після російського обстрілу

Київ • УНН

 • 86 перегляди

На Одещині енергетики відновили електропостачання для близько 330 тисяч родин після масованого обстрілу. Проте 288 тисяч родин все ще залишаються без світла, хоча критична інфраструктура заживлена.

Майже 330 тисяч родин на Одещині отримали світло після російського обстрілу
Фото: t.me/odesacityofficial

У Одесі і Одеській області після нещодавнього російського масованого обстрілу енергетики повернули світло для майже 330 000 родин. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Водночас без світла залишається 288 тисяч родин в Одеській області, хоча вдалося відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури.

Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб повністю ліквідувати наслідки атаки

- заявили в ДТЕК.

Також у мережі з’явились фото, як живуть одесити в умовах блекауту.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Одеській області близько 80 населених пунктів залишаються без світла після масованих російських атак. В Одесі відновлено тепло- та водопостачання, тривають роботи з відновлення електропостачання.

Євген Устименко

Суспільство
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Одеса