Майже 330 тисяч родин на Одещині отримали світло після російського обстрілу
Київ • УНН
На Одещині енергетики відновили електропостачання для близько 330 тисяч родин після масованого обстрілу. Проте 288 тисяч родин все ще залишаються без світла, хоча критична інфраструктура заживлена.
У Одесі і Одеській області після нещодавнього російського масованого обстрілу енергетики повернули світло для майже 330 000 родин. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Водночас без світла залишається 288 тисяч родин в Одеській області, хоча вдалося відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури.
Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб повністю ліквідувати наслідки атаки
Також у мережі з’явились фото, як живуть одесити в умовах блекауту.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в Одеській області близько 80 населених пунктів залишаються без світла після масованих російських атак. В Одесі відновлено тепло- та водопостачання, тривають роботи з відновлення електропостачання.