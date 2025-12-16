Майже 330 тисяч родин на Одещині отримали світло після російського обстрілу

Фото: t.me/odesacityofficial

У Одесі і Одеській області після нещодавнього російського масованого обстрілу енергетики повернули світло для майже 330 000 родин. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Водночас без світла залишається 288 тисяч родин в Одеській області, хоча вдалося відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури.

Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб повністю ліквідувати наслідки атаки - заявили в ДТЕК.

Також у мережі з’явились фото, як живуть одесити в умовах блекауту.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Одеській області близько 80 населених пунктів залишаються без світла після масованих російських атак. В Одесі відновлено тепло- та водопостачання, тривають роботи з відновлення електропостачання.