Почти 330 тысяч семей в Одесской области получили свет после российского обстрела

Фото: t.me/odesacityofficial

В Одессе и Одесской области после недавнего российского массированного обстрела энергетики вернули свет почти 330 000 семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

В то же время без света остаются 288 тысяч семей в Одесской области, хотя удалось восстановить питание объектов критической инфраструктуры.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы полностью ликвидировать последствия атаки - заявили в ДТЭК.

Также в сети появились фото, как живут одесситы в условиях блэкаута.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Одесской области около 80 населенных пунктов остаются без света после массированных российских атак. В Одессе восстановлено тепло- и водоснабжение, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.