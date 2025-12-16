$42.250.05
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
Эксклюзивы
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Почти 330 тысяч семей в Одесской области получили свет после российского обстрела

Киев

В Одесской области энергетики восстановили электроснабжение для около 330 тысяч семей после массированного обстрела. Однако 288 тысяч семей все еще остаются без света, хотя критическая инфраструктура запитана.

Почти 330 тысяч семей в Одесской области получили свет после российского обстрела
В Одессе и Одесской области после недавнего российского массированного обстрела энергетики вернули свет почти 330 000 семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

В то же время без света остаются 288 тысяч семей в Одесской области, хотя удалось восстановить питание объектов критической инфраструктуры.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы полностью ликвидировать последствия атаки

- заявили в ДТЭК.

Также в сети появились фото, как живут одесситы в условиях блэкаута.

Ранее УНН сообщал, что в Одесской области около 80 населенных пунктов остаются без света после массированных российских атак. В Одессе восстановлено тепло- и водоснабжение, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Евгений Устименко

Общество
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
ДТЭК
Одесса