Почти 330 тысяч семей в Одесской области получили свет после российского обстрела
Киев • УНН
В Одесской области энергетики восстановили электроснабжение для около 330 тысяч семей после массированного обстрела. Однако 288 тысяч семей все еще остаются без света, хотя критическая инфраструктура запитана.
В Одессе и Одесской области после недавнего российского массированного обстрела энергетики вернули свет почти 330 000 семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Подробности
В то же время без света остаются 288 тысяч семей в Одесской области, хотя удалось восстановить питание объектов критической инфраструктуры.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы полностью ликвидировать последствия атаки
Также в сети появились фото, как живут одесситы в условиях блэкаута.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Одесской области около 80 населенных пунктов остаются без света после массированных российских атак. В Одессе восстановлено тепло- и водоснабжение, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.