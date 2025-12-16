Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго

Харьковскую область на утро перевели на аварийные отключения электроэнергии, в большинстве регионов действуют графики. рф ночью снова атаковала энергетику, из-за чего полностью обесточены потребители на подконтрольной части Донетчины, в целом самая сложная ситуация в Одесской и Донецкой областях, где до сих пор без света более 700 тысяч потребителей, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"Ситуация в энергосистеме Украины, несмотря на непрерывное давление врага, остается сложной, но контролируемой. российские войска ежедневно пытаются вывести из строя объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах", - сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, "наиболее сложной остается ситуация в Одесской и Донецкой областях".

"В частности, в результате ночных ударов по энергетической инфраструктуре Донецкой области по состоянию на утро полностью обесточены потребители региона", - сообщили в Минэнерго, добавив, что аварийно-восстановительные работы уже начаты, однако ремонты на прифронтовых территориях осложнены постоянными обстрелами.

В Укрэнерго уточнили, что "ночью враг совершил атаки на энергообъекты в нескольких областях". И что в результате этого "на утро полностью обесточены потребители на подконтрольной части Донетчины". "Также есть новые обесточивания на Днепропетровщине и Николаевщине", - сообщили в Укрэнерго.

"В Одесской области электроснабжение уже восстановлено для более 334 тысяч потребителей, в то же время без света остаются 278 тысяч абонентов. В Донецкой области без электроснабжения остаются 427 тысяч потребителей", - сообщили в Минэнерго.

Графики и экстренные отключения

"В результате предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему - в большинстве регионов Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения", - отметили в Укрэнерго.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в Харьковской области на утро применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные графики обесточиваний в области пока не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации - сообщили в Укрэнерго.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии держится на уровне, соответствующем сезонным показателям. Сегодня, 16 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня. Вчера, 15 декабря, суточный максимум потребления был вечером - на 5,8% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня. Причина изменений - применение меньшего объема мер ограничения потребления в большинстве регионов Украины.

"В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

