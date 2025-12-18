$42.340.15
49.630.04
ukenru
08:07 • 3718 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 7108 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 21101 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 37231 перегляди
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 39125 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 64861 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
17 грудня, 10:56 • 38418 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 28652 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25580 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 23082 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 64861 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
В Україні запустили застосунок екстреної допомоги 112, який працює без мобільного зв’язку

Київ • УНН

 • 2 перегляди

В Україні запрацював офіційний сервіс екстреної допомоги 112, розроблений МВС, який функціонує навіть без мобільного зв'язку. Додаток дозволяє викликати рятувальників, поліцію, медиків або газову службу, авторизувавшись через Дію.

В Україні запустили застосунок екстреної допомоги 112, який працює без мобільного зв’язку

Міністерство внутрішніх справ розробило офіційний сервіс екстреної допомоги 112, який може працювати навіть без мобільного зв’язку. Про це повідомив очільник відомства Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.

У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток - і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу

- зазначено у його повідомленні.

Перед початком користування  у додатку потрібно авторизуватися через Дію. 

Коли застосунок 112 може бути особливо корисним:

  • у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;
    • у районах зі слабким або нестабільним покриттям;
      • під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.

        Клименко також анонсував розширення функціоналу додатку, зокрема пообіцяв опцію виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів.

        "Усі персональні дані захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів", – зазначив міністр. 

        У "Дії" дозволили оформлення ДТП через європротокол: як це працюватиме11.12.25, 10:33 • 2683 перегляди

        Ольга Розгон

        Дія (сервіс)
        Міністерство внутрішніх справ України
        Ігор Клименко
        Україна