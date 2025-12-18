В Україні запустили застосунок екстреної допомоги 112, який працює без мобільного зв’язку

Міністерство внутрішніх справ розробило офіційний сервіс екстреної допомоги 112, який може працювати навіть без мобільного зв’язку. Про це повідомив очільник відомства Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.

У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток - і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу - зазначено у його повідомленні.

Перед початком користування у додатку потрібно авторизуватися через Дію.

Коли застосунок 112 може бути особливо корисним:

у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;

у районах зі слабким або нестабільним покриттям;

під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.

Клименко також анонсував розширення функціоналу додатку, зокрема пообіцяв опцію виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів.

"Усі персональні дані захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів", – зазначив міністр.

