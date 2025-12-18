$42.340.15
В Украине запустили приложение экстренной помощи 112, которое работает без мобильной связи

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Украине заработал официальный сервис экстренной помощи 112, разработанный МВД, который функционирует даже без мобильной связи. Приложение позволяет вызвать спасателей, полицию, медиков или газовую службу, авторизовавшись через Дию.

В Украине запустили приложение экстренной помощи 112, которое работает без мобильной связи

Министерство внутренних дел разработало официальный сервис экстренной помощи 112, который может работать даже без мобильной связи. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

В критической ситуации вы звоните через приложение - и оператор 112 сам оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу

- указано в его сообщении.

Перед началом пользования в приложении нужно авторизоваться через Дію. 

Когда приложение 112 может быть особенно полезным:

  • в подвале или в укрытии, где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала;
    • в районах со слабым или нестабильным покрытием;
      • во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.

        Клименко также анонсировал расширение функционала приложения, в частности пообещал опцию вызова на жестовом языке, чтобы сервис был максимально доступным для всех пользователей.

        "Все персональные данные защищены. Приложение соответствует государственным стандартам кибербезопасности. Данные используются исключительно для обработки экстренных вызовов", – отметил министр. 

        Ольга Розгон

